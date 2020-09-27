Жители Азербайджана остались без Интернета в связи с боями в Нагорном Карабахе

27 сентября 2020, 11:39

Подача Интернета в стране ограничена после начала военных действий в Нагорном Карабахе во избежание провокаций, заявило Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", оборонное ведомство Азербайджана сегодня объявило о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта в Нагорном Карабахе. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о введении в республике военного положения и военные сборы резервного состава.

Ранее сегодня власти Нагорного Карабаха обвинили азербайджанские военных в обстреле Степанакерта и приграничных сел. По данным Минобороны Азербайджана, атака военных стала ответной реакций на огонь по азербайджанским населенным пунктам, есть жертвы среди военных и мирных жителей. Минобороны Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана отчитались о потерях военной техники.

"В связи с мерами по предотвращению широкомасштабной провокации на территории страны подача Интернета ограничена", - говорится в распространенном Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана пресс-релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла". Ограничения введены в связи с военной ситуацией, указало ведомство.

У жителей Азербайджана также возникли проблемы с доступом к социальным сетям Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Watsapp, передал корреспондент "Кавказского узла".

После обострения вооруженного в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии в зоне карабахского конфликта, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".