Голодовка в Ереване прекращена после встречи с помощником премьера

25 сентября 2020, 19:48

Помощник премьер-министра Армении пообещал участникам голодовки решить по дипломатическим каналам проблему возобновления авиасообщения с Россией. Протестующие согласились приостановить акцию.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 сентября граждане Армении вышли в Ереване на акцию протеста "Хочу в Россию", потребовав у властей открыть границу с Россией, где у них после введения ограничений по коронавирусу остались семьи и рабочие места. 20 протестующих объявили голодовку, к 24 сентября к ним присоединились еще пять человек. Одному из голодающих потребовалась помощь врачей.

Армения закрыла свои границы весной из-за пандемии коронавируса, карантин в республике продлен до января 2021 года. На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация с динамикой распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сегодня с активистами встретился помощник премьер-министра Наири Саргсян. Ему передали список из 200 человек, которые настаивают на возвращении в России к своим семьям и работе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников голодовки, Артур Восканян.

"Нам обещали решить этот вопрос по дипломатическим каналам, и раз власти пошли на встречу, мы решили прекратить голодовку. Кроме того, ранее премьер сказал нам, что нашу проблему обсудят на встрече в рамках ЕАЭС, запланированной на 8 октября. И мы готовы подождать. Но если вопрос не будет решен, мы возобновим свою акцию протеста", - подчеркнул Восканян.

23 сентября с участниками акции встретился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он не дал конкретных обещаний, но заверил, что власти постараются найти решение проблемы.

"Кавказским узлом" опубликован фоторепортаж Тиграна Петросяна об акции "Хочу в Россию". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".