Число участников голодовки в Ереване возросло до 25

24 сентября 2020, 16:39

Пять человек присоединились к голодовке трудовых мигрантов в Ереване. Одному из участников акции потребовалась помощь врачей.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября жители Армении вышли на акцию протеста "Хочу в Россию", потребовав у властей открыть границу с Россией, где у них после введения ограничений по коронавирусу остались семьи и рабочие места. Участники акции объявили голодовку. Всего в ней участвовали 20 человек. Они объяснили, что хотят уехать в Россию, так как не могут найти достойную работу на родине, а также хотят воссоединиться с семьями.

Сегодня ночью к голодовке присоединились еще пять мужчин, и число участников акции достигло 25, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из участников голодовки Артур Восканян.

"Самочувствие участников акции нормальное. В день по два-три раза приезжают врачи скорой помощи, замеряют нам давление. Например, сегодня во второй половине дня у одного из участников упало давление, врачи сделали ему укол. Его самочувствие нормализовалось, но, если самочувствие кого-то из нас резко ухудшится, мы сами призовем его прекратить голодовку", - сказал Восканян.

Он уточнил, что 20 человек, в том числе шесть женщин, голодают с 22 сентября. Мужчины, несмотря на похолодание, спят на улице под одеялами, женщины - в машине, припаркованной рядом с правительственным зданием, добавил Восканян.

"В туалет в дневное время ходим в одно из заведений на Площади Республики, ночью же, если приспичит, приходится искать укромное место", - рассказал участник голодовки.

Восканян отметил, что "какой-либо новой реакции со стороны правительства не было, политические силы вообще не отреагировали на акцию".

"Сейчас составляем список из 200 человек, как договорились вчера (23 сентября) на встрече с премьер-министром. Как только список будет готов, мы его передадим в правительство, и будем ждать ответа", - сказал Восканян, подчеркнув, что участники акции не собираются прекращать голодовку.

Напомним, что с участниками акции 23 сентября встретился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он, по словам Восканяна, не дал конкретных обещаний, но заверил, что власти постараются найти решение проблемы. "Мы попросили премьера решить проблему хотя бы тех, кто долгое время участвует в наших акциях. А это около 200 человек. Среди нас и те, кто оказался разлучен с семьями из-за пандемии и закрытия границ, и те, кто должен выехать на заработки", - пояснил ранее Восканян.

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