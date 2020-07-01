Представители ресторанного и туристического бизнеса в Армении сочли скудной помощь властей

01 июля 2020, 06:12

Распространение коронавируса в Армении негативно повлияло на ресторанный и туристический бизнес, которые оказались на грани краха, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" представители этих отраслей. Рост безработицы сильно ударит по экономике страны, предположили экономисты Грант Микаелян и Пандухт Мартиросян.

Как писал "Кавказский узел", в Армении из-за сложной ситуации с коронавирусом продлен до 13 июля режим ЧС. По данным Минздрава, в республике на фоне прироста случаев смерти от коронавируса статистика показывает снижение среднего возраста умерших от этой инфекции. По данным Минздрава на 29 июня умерли 175 человек, общее число инфицированных достигло 25 127 человек.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Из-за пандемии COVID-19 туристическая сфера в Армении оказалась "в спячке", сказал 30 июня корреспонденту «Кавказского узла» глава Федерации армянского туризма Мехак Апресян.

По его словам, в сфере туризма задействованы 35-40 тысяч человек, однако, сколько из них лишились своей источника дохода, сказать на данный момент сложно. «Внутренний туризм, который до эпидемии развивался достаточно динамично, способен реанимировать сферу. В 2019 году внутренний туризм вырос на 41% до 1,5 миллиона туристов. При том, что страну посетили почти 1,9 миллиона иностранных туристов. Пока что туристические компании пытаются сохранить рабочие места, но с каждым днем это им сложнее удается», - подчеркнул Апресян.

По его словам, если эпидемия коронавируса затянется, внутренний туризм не выживет без государственной поддержки. «Туристические компании столкнулись с проблемой выплат по кредитным обязательствам и стоят перед угрозой банкротства. Многие вынужденно снижают цены, чтобы обеспечить хоть какой-то доход на выплату зарплат. Как вариант, власти могут заморозить кредитные выплаты или субсидировать процентные выплаты», - предложил глава федерации варианты выхода из ситуации.

На состоянии внутреннего туристического рынка оказало влияние и снижение доходов населения, также добавил он. «Содействие внутреннему туризму позволит быть готовым к открытию границ. Как показал опыт, после пандемии наблюдается рост туристического потока в мире. В 2009-2010 годах во время пандемии гриппа H1N1, который продлился год, был зафиксирован беспрецедентный рост. Если в среднем мировой рост туризма составляет в среднем 4-4,5% в год, то в 2010 году этот показатель вырос до 6,5-7%», - рассказал Апресян.

Эпидемия коронавируса лишила дохода гида-экскурсовода Андраника Багдасаряна. Он работал в основном с туристами из России.

«Уже в марте мой график был расписан до ноября почти на 40%. За эти шесть-семь месяцев удавалось обеспечить себя на весь год. В среднем в годовом разрезе за сезон выходило от 300 до 600 тысяч драмов (625-1250 долларов) в месяц. Сегодня я лишен этого заработка», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Внутренний туризм не может обеспечить такой заработок, кроме того, внутренний туризм приходится в основном на субботу и воскресенье, и лишь 5-10% гидов смогут занять себя в этой сфере, добавил Багдасарян.

По его словам, в апреле он получил финансовую помощь в размере 68 тысяч драмов (чуть более 140 долларов), однако в рамках антикризисной программы ему отказали в содействии. «Как оказалось, гиды не соответствуют критериям. И если кризис затянется, придется искать другую работу, чтобы переждать», - подчеркнул он.

18 июня правительство Армении приняло 22-ю антикризисную программу о финансовом содействии около 37 тысячам работникам 12 сфер, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Программа рассчитана, в частности, для работников туристической сферы, ресторанного и гостиничного бизнеса. Размер содействия составит 68 тысяч драмов (около 140 долларов). На реализацию программы из бюджета выделят 2,5 миллиарда драмов (5,2 миллиона долларов).

Представители ресторанного бизнеса надеются на помощь властей

Эксперт в сфере общественного питания, ресторатор Ашот Барсегян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в сфере ресторанного бизнеса задействовано около 50 тысяч человек. «Порядка 25% уже остались без работы. И если так продолжится, то их число увеличится до 40%», - заявил он.

Владелец свадебного салона Эдуард Микаелян ожидает от властей содействия в выплате по кредитным обязательствам. «Мы открылись, но из-за эпидемии не принимаем заказы, так как неизвестно, когда все это закончится. И если сейчас мы не заработаем, осенью у нас будут проблемы. Я вложился в бизнес, взял, в том числе, в банке кредит, и без работы потеряю все, что создал за эти годы», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, он мог воспользоваться одной из антикризисных программ правительства, но не стал. «Мне предлагали кредит для выплаты зарплаты сотрудникам. Но мне невыгодна такая поддержка. Меня освобождали от выплат по процентам в первые полгода и, если вовремя не вернуть, придется платить по новым долговым обязательствам. Я бы взял, если бы четко знал, что с 1 августа начнем работать», - отметил Микаелян, добавив, что платит из своего кармана своим работникам, чтобы не растерять их.

Хозяйка агентства по организации мероприятий Marmelada Event София Диланян пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" на отсутствие заказов из-за запрета комендатуры на массовые мероприятия. «Если не будет заказов, не будет и дохода. Всего лишь пытаемся удержаться на плаву. И наша сфера пока не восстановилась. Много специалистов, которые остались за кадром – звукорежиссеры, видеотехники, светотехники - все они остались без работы», - заявила она.

Работник ресторанной отрасли, мать-одиночка Анжелика Азарянц не получила от властей поддержки, так как незадолго до введения ЧП уволилась с одной работы и не успела оформить договор с новым работодателем.

«Я уволилась 12 марта, а помощью могут воспользоваться те, кто потерял работу после 13 марта. Мне новый работодатель оказал символическую поддержку в 35 тысяч драмов (70 долларов), чтобы «не потерять» меня, когда возобновят работу. Я живу с ребенком и мамой-пенсионеркой. Сейчас живу, продавая комнатные цветы, но доход мизерный. Из-за коронавируса людям не до этого», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Азарянц не может устроиться на работу, так как рестораны, которые открылись после локдауна, закрываются из-за отсутствия клиентов. При этом, по ее словам, она ранее взяла ипотеку, которую не может оплатить. «Кредитные каникулы закончились. И если не смогу платить по ипотеке около 70 тысяч в месяц (145 долларов), придется договариваться с банком, чтобы пошли на встречу и отсрочили выплату. Я всегда исправно платила. Прежде я в месяц зарабатывала в среднем до 600 тысяч драмов (1250 долларов)», - отметила она.

Ситуация с безработицей в Армении обостряется

Эпидемия коронавируса больнее всего сказалась на секторе услуг, заявил корреспонденту «Кавказского узла» научный сотрудник Института Кавказа, экономист Грант Микаелян.

После выхода из локдауна в мае были восстановлены порядка 50,1 тысяч рабочих мест из почти 71,5 тысяч рабочих мест, закрытых из-за апрельских ограничений, заявил 23 июня премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Он отметил, что статистика показывает почти равномерный спад во многих отраслях, но прицельный удар, по его словам, был именно по сектору услуг. «Как следствие, этот сектор понес долгосрочные потери. Соответственно, безработица выросла именно в этом секторе. Это 21 тысяча временно безработных. И если они не смогут восстановиться на работе, скажем, до сентября, тогда их уже можно считать безработными. К сожалению, в большинстве случаев, скорее всего, так и произойдет», - предположил Микаелян.

Согласно официальной статистике, безработица составляла порядка 17% от экономически активного населения, и сейчас можно предполагать, что она уже достигла 19-20%, добавил экономист. По его мнению, появление 21 тысячи безработных будет болезненным.

«По совокупности данных можно считать, что по состоянию на начало марта 2020 года вопрос безработицы в Армении смягчился. Но теперь он вновь обостряется. Возвращение на арену этого социально-экономического вопроса тяжело отразится на социальной картине. Если смотреть с количественной точки зрения, то 21 тысяча безработных – это 3-4% от всей занятости, то есть пока что не критично, но, скорее всего, этот показатель в дальнейшем вырастет. Критичным станет мультипликативный эффект потери занятости, когда эффект от того, что потерявшие работу не смогут больше тратить достаточные суммы, и разные предприятия начнут закрываться уже не напрямую от карантина и пандемии, а от ее экономических последствий», - считает он.

Рост безработицы, как и во время любого кризиса, сопровождается и другими явлениями, такими как снижение ставки занятости – многих переводят на полставки, а также сокращение нетрудовых доходов кроме социальных пособий, в первую очередь денежных переводов из-за рубежа, продолжил экономист.

«И поскольку многие армяне не поехали на работу в другие страны, реальный прирост безработицы больше, поскольку Армения обратно импортировала свою безработицу, к примеру, из России», - отметил Микаелян.

Ежемесячно экономика Армении теряет около восьми миллионов долларов

Число реальных безработных может быть выше, так как многие работали без трудового договора, считает эксперт аналитико-исследовательского центра "Орбели", экономист Пандухт Мартиросян. По его оценкам, это число может вдвое превышать число потерянных в мае рабочих мест.

«Безработица для государства – явление достаточно болезненное. Потеря рабочих мест пришлась на частный сектор, и если посчитать по ежемесячной средней зарплате, которая составляет около 204 тысяч драмов, получается, что ежемесячно армянская экономика теряет около четырех миллиардов драмов или около восьми миллионов долларов», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Мартиросян надеется, что власти пересмотрят и смягчат обязательства по кредитным выплатам. «Финансовый блок с учетом экономического кризиса может оказать помощь посредством кредитных инструментов. И, чтобы не нарушить финансовую стабильность, Центробанк должен смягчить ограничения кредитного портфеля. Эта мера поможет спасти сферы, пострадавшие сильнее всего», - отметил экономист.

Трудовой кодекс Армении несовершенен

Эпидемия COVID-19 показала, что Трудовой кодекс неполноценно регулирует отношения между работодателем и работниками, считает юрист Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи София Петросян.

По ее наблюдениям, одним из основных проблем стал вынужденный простой работников. «Эти положения регулирует статья 186 кодекса, которая регламентирует, в каких случаях платят за вынужденный простой, а в каких нет - по вине сотрудника, по вине работодателя или из-за форс-мажора. Если по вине работодателя, то работнику полагается выплата двух третей зарплаты. Встал вопрос, эпидемия – форс-мажор или нет? При форс-мажоре выплата не полагается. Но параллельно возник другой вопрос: а мог ли работодатель организовать удаленную работу? 29 апреля парламент внес изменения в кодекс, которые оставили на усмотрение работодателя, и возникла другая проблема, что он оценивает как форс-мажор и не оплачивает», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Другой проблемой, по мнению юриста, стало отсутствие выплат пособий по безработице, которые могли стать финансовой помощью до поступления на новое место работы.

«Если работодатель освобождает сотрудника, то он обязан дать окончательный расчет – оплатить задолженность по зарплате и выплатить неиспользованный отпуск. Если вдруг работодатель желает сократить работника, то он должен оповестить за два месяца о своем решении или выплатить двухмесячную компенсацию в размере средней зарплаты за день, которая рассчитывается на основании зарплаты и всех выплат, в том числе премий за последний год», - пояснила Петросян.

При этом изменения в кодекс запрещают прекращение трудового договора по желанию работодателя, даже если сотрудник не работал при форс-мажорных обстоятельствах, сказала юрист. «При этом в изменениях указали переходные положения, согласно которым все новые регулировки распространяются на все трудовые споры, возникшие после ввода ЧП», - заключила Петросян.