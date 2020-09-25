11 классов в Азербайджане перешли на дистанционное обучение

25 сентября 2020, 20:58

За последние сутки СOVID-19 подтвержден у 13 учащихся и семи сотрудников общеобразовательных школ Азербайджана, еще два класса были переведены на дистанционное обучение. С начала учебного года коронавирус зафиксирован у 144 школьников.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября коронавирус был выявлен у 19 учеников и трех сотрудников школ в Азербайджане. Девять классов в школах Баку и школа в селе Гам-Гам работают в режиме дистанционного обучения.

В Азербайджане учебный год начался с 15 сентября. В Баку, Сумгаите и Апшеронском районе, где действует усиленный карантинный режим, занятия непосредственно в школах проводятся два раза в неделю, в других регионах - три раза, сообщили в оперативном штабе при кабинете министров Азербайджана. С 15 сентября начались очные занятия для школьников 1-4 классов и дистанционные - для учащихся 5-11 классов. Планируется, что учащиеся 5-9 классов начнут посещать школы с 1 октября, а 10-11 классов - с 15 октября. На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Два класса переведены в школах Азербайджана на дистанционное обучение, общее число классов, которые с начала учебного года перешли на дистанционный режим, составило 11. За последние сутки коронавирус был выявлен у 13 учащихся и семи сотрудников общеобразовательных школ, сообщило сегодня Министерство образования Азербайджана на своем сайте. Общее число школьников, у которых с начала учебного года подтвержден коронавирус, достигло 144, а сотрудников школ – 49.

По данным на 25 сентября, в Азербайджане выявлен 101 новый случай инфицирования коронавирусом, 137 больных выздоровели, двое скончались. Общее число инфицированных достигло 39 787 человек, в том числе излечившихся – 37 392, умерших – 583. 1812 активных больных продолжают лечение, проинформировали в оперштабе при кабинете министров Азербайджана.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".