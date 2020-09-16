Пользователи Instagram высмеяли сообщение о провокации с маской Кадырова

16 сентября 2020, 12:29

Секретная лаборатория в Европе создала маску с лицом Кадырова для проведения операции "Двойник", сообщили издание Минпечати Чечни и телекомпания "Грозный". Пользователи соцсети сочли эту информацию неправдоподобной и назвали ее попыткой отвлечь внимание от похищения Салмана Тепсуркаева.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября в соцсетях появилось видео, на котором обнаженный человек, назвав себя Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала заявили об уверенности в том, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. Салман Тепсуркаев находится в опасности, а новые видео с ним лишь подтверждают, что он в руках силовиков, которые хотят создать легенду о его добровольном исчезновении, считают блогер Тумсо Абдурахманов и руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Комиссар Совета Европы по правам человека и российские правозащитники потребовали расследования похищения и пыток. ЕСПЧ направил российским властям вопросы о том, ведется ли какое-то официальное расследование. Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и истории с Тепсуркаевым говорится в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Сообщение о готовящейся против Кадырова провокации разместило агентство "Грозный-информ", учрежденное Министерством печати Чечни. Публикация не содержит ссылок на источники.

"Источники сообщают, что на последней стадии находится некая операция «Двойник». К публикациям прикреплено видео, демонстрирующее реалистичную маску, в точности повторяющую профиль Рамзана Кадырова. Работа над изготовлением маски проводилась в засекреченной европейской лаборатории, отмечают источники. «Стало известно, что сейчас идет отбор кандидатов для выполнения провокаций с использованием подготовленного образца»", - процитировал "Грозный-информ" 15 сентября некое сообщение.

На видео, которым сопровождается публикация, демонстрируется реалистичная модель головы Рамзана Кадырова. Рука в перчатке надевает на маску солнцезащитные очки, поворачивает саму голову в разных ракурсах.

Это видео с тем же сопроводительным текстом опубликовала 15 сентября на своей странице в Instagram и государственная телекомпания "Грозный". К 12.29 мск 16 сентября публикация собрала 57,6 тысячи просмотров и 402 комментария. У паблика 874 тысячи подписчиков.

Читатели паблика отреагировали насмешками. "Самая секретная лаборатория, о которой знают всего лишь все", - написал abdulla_____________._. "Больше нечем этой лаборатории заняться, кроме как эту маску делать?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя соцсети lm5883. "Название вообще бомба - "Двойник". Сейчас <обо всем,> что сделает Кадыров, будут говорить, что это его двойник", - указал muhammad0689.

Пользователь nyc696_696 счел публикации о готовящейся провокации частью кампании с целью заглушить резонанс вокруг унижения Салмана Тепсуркаева. "Все, что угодно (Закаевы, заговоры, Европа), лишь бы про бутылку забыли", - заявил читатель паблика.

В Урус-Мартане прошел народный сход, участники которого в оскорбительной форме осудили своего родственника, проживающего в Великобритании правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмеда Закаева, за поддержку 1ADAT. Отречение родственников — обычное и уже привычное для Чечни шоу, заявил Тумсо Абдурахманов.

Авторы комментариев в паблике "Чечня сегодня" также не поверили сообщению о провокации. "Такое дело было бы секретным, никто и не узнал бы", - указал beka_6_66. "Ну и кто поверит в этот бред?" - отметил hanifahamz05. "Это ж надо придумать. Кто автор данной сказки?" - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя raduznnaya7. "Никакого двойника нет", - написал по-чеченски gigiev_76.

К 12.29 мск 16 сентября публикация собрала 9990 просмотров и 131 комментарий. У паблика 290 тысяч подписчиков.

Некоторые пользователи соцсети сочли сообщения о провокации достоверными. "Мне кажется, эти сеющие смуту люди не намерены останавливаться. Смотрите, что сейчас придумали", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий читателя Instagram-паблика "ЧП. Грозный" chechenya_foto. "Зря время тратят, не выйдет ничего", - заявил valentines_7777.

К 12.29 мск 16 сентября публикация собрала 18,5 тысячи просмотров и 145 комментариев. У паблика 69,9 тысячи подписчиков.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Чеченская Республика Ичкерия — непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия не путать с запрещенной в России судом организацией "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана террористической.