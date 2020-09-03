Военнослужащий армянской армии. Фото: пресс-служба МО Армении http://mil.am/hy/news/8291

03 сентября 2020, 09:59

Азербайджан сообщил об обстрелах пяти сел в зоне конфликта

За сутки позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны 46 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября Минобороны Азербайджан насчитало 30 обстрелов позиций своих войск за сутки в зоне конфликта, днем ранее заявил о 32.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 46 раз", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби Товузского района. А также в селах Гюннут Шарурского района и Юхары Бузгов Бабекского районов Нахичеванской Автономной Республики (НАР), следует из сообщения ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении. НАР отделена от основной части Азербайджана Сюникской областью Армении.

Стрельба велась также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, сообщило оборонное ведомство страны.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 09.35 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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