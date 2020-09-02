Военнослужащий армянской армии. Фото: пресс-службы МО Армении http://mil.am/hy/news/8291

02 сентября 2020, 09:49

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел

Позиции азербайджанской армии в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 30 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 сентября Азербайджан насчитал 32 обстрела  позиций своих войск в зоне конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрел попали азербайджанские позиции в селах Алибейли, Агдам Товузского района и в селe Заманлы Гедабекского района. Стрельба также велась по позициям военных в селе Гюннут Шарурского района Нахычеванской Автономной Республики (НАР), следует из сообщения оборонного ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении. НАР отделена от основной части Азербайджана Сюникской областью Армении.

Обстрелы также велись из Тертерского, Агдамского и Физулинского районов, территории которых Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 сентября 2020, 11:33

  • Дагестан стал лидером в СКФО по числу новых смертей от COVID-19

    Четыре смерти от коронавируса зафиксированы за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе, три из них пришлись на Дагестан. Лидерство по приросту новых заражений COVID-19 сохранилось за Ставропольем, тесты на коронавирус подтвердились у 127 жителей региона.

02 сентября 2020, 10:48

02 сентября 2020, 09:09

  • Жителям Лабры разрешено выезжать из села после отрицательного теста на коронавирус

    Все жители села Лабра в Абхазии, которые прошли тест на коронавирус и получили отрицательные результаты, могут выезжать из села по разрешению главного врача Очамчырской ЦРБ, но не могут реализовывать сельхозпродукцию на рынках, сообщил глава села. Местные жители рассказали, что пока не получали пропуски на выезд. В СЭС сообщили, что случаев тяжелого течения болезни у жителей села не выявлено.

02 сентября 2020, 08:21

02 сентября 2020, 07:48

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи