Азербайджан зафиксировал 32 обстрела со стороны Армении

01 сентября 2020, 09:46

Подразделения вооруженных сил Армении 32 раза нарушили режим прекращения огня, используя снайперские винтовки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 31 августа Азербайджан насчитал 34 обстрела со стороны Армении за сутки.

Азербайджанское оборонное ведомство за минувшие сутки зафиксировало 32 обстрела с армянской стороны. "Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам и Коханеби Товузского района, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Однако это не остановило противостояния. В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Напомним, конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной эскалации конфликта стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, были ранены 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана заявили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, происходящих в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".