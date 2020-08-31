Азербайджан заявил об обстрелах четырех приграничных сел

31 августа 2020, 09:01

Позиции азербайджанской армии, в том числе в селах на границе с Арменией, были обстреляны за сутки 34 раза, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа Азербайджан насчитал 28 обстрелов позиций своих войск за сутки в зоне карабахского конфликта.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 34 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрел попали азербайджанские позиции в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам, Коханеби в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении. Товузский и Гедабекский районы Азербайджана, согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Обстрелы велись также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения военного ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах к 08.55 мск сегодня.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Однако это не остановило противостояния. В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Напомним, конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной эскалации конфликта стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, были ранены 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана заявили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, происходящих в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".