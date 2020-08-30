Азербайджан насчитал 28 обстрелов в зоне конфликта

30 августа 2020, 09:14

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в двух районах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа Азербайджан насчитал 30 обстрелов позиций своих войск за сутки в зоне карабахского конфликта, днем ранее заявил о 54. В свою очередь, Нагорный Карабах зафиксировал 400 нарушений режима прекращения огня за неделю, с 23 по 29 августа. 29 августа бакинские аналитики отметили, что ситуация в зоне карабахского конфликта и на границе двух государств остается напряженной, несмотря на снижение числа перестрелок на линии соприкосновения. Армянские военные эксперты назвали временным затишье на границе с Азербайджаном.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз", - – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрел попали азербайджанские позиции в селе Агдам в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, говорится в сообщении оборонного ведомства. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Обстрелы велись также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах к 9.00 мск сегодня.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Однако это не остановило противостояния. В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" отслеживает новости о происходящих событиях в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с материалами "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".