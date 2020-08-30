Армянские военные эксперты назвали временным затишье на границе с Азербайджаном

30 августа 2020, 04:41

Новая эскалация конфликта возможна как на границе Азербайджана с Арменией, так и с Нагорным Карабахом, считает Давид Джамалян. На границе создалась взрывоопасная обстановка, никаких перспектив для возобновления переговорного процесса нет, отметил Тарон Ованнисян.

Как писал "Кавказский узел", бакинские аналитики отметили снижение числа перестрелок на линии соприкосновения Армении и Азербайджана, но при этом считают, что ситуация в зоне карабахского конфликта и на границе двух государств остается напряженной. По их мнению, на эскалацию влияет внутриполитическая ситуация в Армении.

Эскалация карабахского конфликта произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Ситуация на армяно-азербайджанской границе является стабильной и предсказуемой, заявил на прошедшем 28 августа в парламенте Армении мини-брифинге министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Наблюдаем и контролируем», - кратко прокомментировала корреспонденту «Кавказского узла» ситуацию на границе пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян. При этом она отказалась озвучивать подробности, сославшись на то, что "это оперативная информация".

После июльской эскалации в тавушском направлении ситуация на армяно-азербайджанской границе, по словам военного эксперта Давида Джамаляна, стабилизировалась. Однако это затишье он назвал временным, поскольку «турко-азербайджанский тандем не отказался от своих агрессивных намерений».

«Азербайджан понес одномоментные большие потери, а дестабилизирующий ресурс таких потерь очень велик. Следовательно, надо предать это забвению и готовиться к новому удару. Это затишье перед бурей, и мы должны быть готовы к этому, причем по всему периметру государственной границы как Армении, так и Арцаха (Нагорного Карабаха)», - заявил 29 августа эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Джамалян считает, что армянская сторона должна воспользоваться возможной агрессией для занятия более благоприятных полиций. Он рассказал, что в современных условиях любая перегруппировка войск не может остаться незамеченной, потому что по всему периметру границы сейчас установлены специальные устройства, в том числе тепловизоры и приборы ночного видения.

Эксперт, впрочем, допустил, что возможна и перегруппировка в небольших масштабах. «Если поставлена задача создать ударную группировку малого масштаба силами специального назначения, то они могут быть и незамеченными. Поэтому наша готовность должна быть, по определению, ко всем вариантам и по всей границе», - заключил Джамалян.

Эксперт аналитико-исследовательского центра «Орбели» Тарон Ованнисян также считает ситуацию на армяно-азербайджанской границе «относительно спокойной». При этом он отметил, что ожидать каких-то подвижек в переговорном процессе в данный момент не приходится в связи с заявлениями властей Азербайджана и Турции.

Вооруженные силы Азербайджана и Турции провели совместные широкомасштабные учения с участием сухопутных сил и военно-воздушных сил обеих стран. Учения военной авиации начались 29 июля и завершились 10 августа. Прошли они в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

«По логике Турция должна принимать нейтральную позицию. Однако, наоборот, она всегда ведет проазербайджанскую, антиармянскую агрессивную политику, прибегая к шагам, приводящим к дестабилизации ситуации», - заявил Ованнисян корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, на границе создается взрывоопасная обстановка, и сложно спрогнозировать, как долго продлится затишье.

«По крайней мере, у нас нет на сегодняшний день никаких перспектив для возобновления переговорного процесса. Со стороны Азербайджана мы не видим конструктивного поведения. [...] Ввиду этого слишком высока вероятность новой эскалации на границе», - резюмировал Тарон Ованнисян.