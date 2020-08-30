Аналитики в Баку заявили о сохранении напряженности между Арменией и Азербайджаном

30 августа 2020, 01:47

Несмотря на то, что число перестрелок на линии соприкосновения Армении и Азербайджана уменьшилось, ситуация в зоне карабахского конфликта и на границе двух государств остается напряженной, считают бакинские аналитики. По их мнению, на эскалацию влияет внутриполитическая ситуация в Армении.

Как писал "Кавказский узел", эскалация карабахского конфликта произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".



После июльского обострения ситуации на товузском направлении границы интенсивность перестрелок в августе пошла на убыль, статистика вернулась к показателям конца июня, сказал 29 августа корреспонденту «Кавказского узла» глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов.

Однако, по его мнению, говорить о стабилизации ситуации преждевременно. «Армения не достигла цели по захвату стратегических высот на Товузском направлении, что дало бы ей возможность контролировать экспортные трубопроводы Азербайджана. Однако, судя по продолжающимся ежедневным обстрелам азербайджанских позиций на этом направлении, Армения не отказалась от новых провокаций на границе», - сказал Абилов.

По его словам, "в реализации этих намерений ей придает силы" поддержка России. Он напомнил, что "сразу после того, как стало ясно, что попытка захвата высот сорвалась, и армянская армия оказалась не в состоянии прорвать оборону ВС Азербайджана", начались поставки грузов военного назначения из России в Армению "воздушным путем через Каспий, Туркменистан, Иран, а армии РФ и Армении начали совместные учения".

"Поставки были настолько интенсивны, что президент Азербайджана Ильхам Алиев лично позвонил Владимиру Путин и выразил недовольство азербайджанского общества, причем об этом было официально объявлено. Правда, 25 августа в ходе визита в Баку министр обороны Сергей Шойгу пытался дезавуировать действия Москвы, заявив, что самолеты доставляли в Армению "стройматериалы для российской военной базы". Но [...] cтройматериалы можно закупать в самой Армении. Но для их доставки не надо посылать самолеты обходным путем через Туркменистан, Иран. Если бы Россия везла стройматериалы, то могла бы использовать территорию Грузию», - предположил Абилов.

Азербайджан недоволен поставками грузов военного назначения из России в Армению

13 августа состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, Алиев довел «до внимания президента России, что интенсивность поставок из России в Армению грузов военного назначения после прекращения столкновений на армяно-азербайджанской границе [...] вызывает обеспокоенность и серьезные вопросы у азербайджанской общественности». Алиев отметил, что объем грузов военного назначения, перевезенных из России в Армению сразу после боестолкновений, произошедших на армяно-азербайджанской границе, по сей день с использованием воздушного пространства Казахстана, Туркменистана и Исламской Республики Иран, составил свыше 400 тонн, и подчеркнул, что основная цель телефонного звонка - прояснить этот вопрос, пишет государственное информационное агентство "Азертадж".

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу 25 августа на встрече в Баку с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, комментируя сообщения СМИ о транспортировке на самолетах грузов военного назначения из России в Армению, опроверг это. По его словам, полеты были «предназначены не для поставок вооружения и военной техники, в том числе военного имущества Армении, а для доставки строительных материалов, используемых в масштабных строительных работах, проводимых на 102-й российской военной базе в этой стране, а также с целью ротации военнослужащих, проходящих службу на этой базе». Он особо подчеркнул, что до сегодняшнего дня Россия не предпринимала никаких шагов, направленных против Азербайджана, и впредь подобных шагов предпринято не будет, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Однако в Баку остались недовольны этим разъяснением. Вооружение Армении в последнее время вызывает серьезную обеспокоенность азербайджанской общественности и государства, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Из России в различных направлениях осуществляется поставка грузов, что вызывает обеспокоенность нашей общественности. Разъяснения российской стороны нас не вполне устраивают. Мы ждем, когда будет внесена ясность в вопрос о том, на каких основаниях продолжается интенсивное вооружение Армении [...] Нас не устраивает такой ответ, что самолеты якобы перевозят строительные материалы. Строительные материалы могут перевозиться и другими путями", - цитирует Гаджиев агентство Report.

Турция с готовностью поддержала Азербайджан

По мнению Абилова, обострение ситуации на товузском направлении может быть связано с поставками газа.

«Эскалация произошла как раз после того, как Турция снизила до минимума закупки российского газа. При этом Анкара диверсифицировала свои источники энергоресурсов, в том числе за счет закупок азербайджанского газа. С другой стороны, азербайджанский газ уже с осени этого года станет поступать и на юг Европы, где также составит конкуренцию российскому», - считает он.

По его словам, совместные военные учения Азербайджана и Турции в конце июля – начале августа были демонстрацией единства двух стран и готовности Анкары вмешаться, если Армения вновь совершит агрессивные действия.

Вооруженные силы Азербайджана и Турции провели совместные широкомасштабные учения с участием сухопутных сил и военно-воздушных сил обеих стран. Учения военной авиации начались 29 июля и завершились 10 августа. Прошли они в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

"Эти маневры были ответом на совместные учения РФ и Армении и агрессию против Азербайджана на товузском направлении", - отметил Абилов. По его мнению, "Азербайджан вполне способен самостоятельно освободить свои земли", но если Армения будет совершать "новые провокации, то Турция не будет безучастной".

По мнению Абилова, "активное вмешательство Турции будет играть в регионе роль сдерживающего фактора новой масштабной провокации». При этом он считает, что "провокации армянской стороны локального характера будут продолжаться".

«ВС Армении постоянно пытаются создавать напряженность. С конца июля азербайджанская армия сбила шесть БПЛА Армении (все факты приведены на сайте Минобороны), и большинство из них - на товузском направлении. А на днях было пресечено проникновение диверсионно-разведывательной группы в направлении Геранбойского района, по которому также проходят экспортные трубопроводы», - сказал Абилов.

Минобороны Азербайджана 23 августа сообщило о столкновении с диверсантами в зоне карабахского конфликта, армянский офицер был взят в плен. Гурген Алавердян не является диверсантом, он заблудился из-за неблагоприятных погодных условий, заявило Минобороны Армении. Алавердяну грозит уголовное преследование, но не исключено, что азербайджанская сторона согласится обменять его и еще трех жителей Армении на своих граждан, находящихся в Нагорном Карабахе и Армении, сочли глава Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов и глава организации "Военные офицеры" Тельман Абилов. 25 августа армянскому офицеру были предъявлены уголовные обвинения по целому ряду статей УК Азербайджана, в том числе о шпионаже и ведении агрессивной войны.

В Азербайджане много объектов, которые могут стать целью диверсий

По словам полковника в отставке, бывшего командующий корпусом азербайджанской армии Шаира Рамалданова, Армения периодически осуществляет провокации на линии фронта, и делается это "для смены повестки дипломатических переговоров по урегулированию конфликта". Каждый раз Армения пытается вынести на обсуждение вопрос о "принятии шагов по снижению напряженности, выработке мер доверия, отводе войск и тому подобное", и "целью является увод переговоров от главного вопроса – освобождения оккупированных территорий Азербайджана, достижения политического урегулирования конфликта», - сказал Рамалданов корреспонденту «Кавказского узла».

Очередной провокацией Армении Рамалданов назвал попытку проникновения на контролируемую вооруженными силами Азербайджана территорию разведывательно-диверсионной группы, командир которой был задержан.

«В Азербайджане достаточно объектов, которые могут стать целью диверсионных действий [...] После товузских событий было несколько попыток диверсий, которые были предотвращены азербайджанской стороной. Передовые позиции азербайджанской армии на линии соприкосновения оснащены новейшей техникой для наблюдения, разведки и получения информации. Если раньше это делалось в основном визуально, то сегодня имеются технические средства, позволяющие военнослужащим, находясь на постах в условиях плохой видимости, наблюдать за всеми перемещениями и всей территорией, прилегающей к данному посту», - отметил Рамалданов.

При этом он отметил, что "постоянно на позицию Армении влияют внешние факторы - зарубежная диаспора, Россия и так далее". Кроме того, в Армении как козырь во внутриполитической борьбе всегда использовался Нагорный Карабах.

Все режимы, как только столкнулись со сложностями во внутренней политике, стремились провоцировать конфликт с Азербайджаном для отвлечения внимания общества на «внешнюю угрозу», правительство Никола Пашиняна в этом смысле не исключение, заметил Рамалданов.

Турция и Россия не будут вступать в противостояние на Южном Кавказе

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы также связал провокации Армении на фронте с внутриполитической борьбой в этой стране, а также с тем, что "Москва не доверяет Николу Пашиняну".

"Как бы он сейчас не клялся в верности союзническим отношениям с РФ, в Москве не забывают о его бэкграунде - симпатиях Западу, критичности к России в бытность в оппозиции. Однако политическими методами устранить Пашиняна Кремлю пока не удается", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, "предпринимаются попытки повысить авторитет армии в глазах народа за счет «успехов против Азербайджана», после чего она сможет диктовать условия политической власти".

Активное вмешательство Турции, которая выразила однозначную поддержку Азербайджану, Джуварлы назвал неожиданным. "Однако в противостояние Москва и Анкара на Южном Кавказе друг с другом вступать не будут. Тем более, что Турция не наступает на интересы России, а всего лишь выступает в защиту территориальной целостности Азербайджана, которую, в общем-то, признает и Москва», - сказал Джуварлы.

По его словам, Россия в последнее десятилетие периодически делает реверансы то в сторону Баку, то в сторону Еревана.

«Россия сама не заинтересована в большой войне. Для нее важно сохранение статус-кво до навязывания на каком-то этапе варианта урегулирования, позволяющего разместить своих военных в качестве миротворцев. Но кратковременные эскалации Москва допускает, после которых она вмешивается в качестве арбитра и «миротворца». Однако такая политика имеет лимит. Если в ближайшей перспективе не будет сдвига в вопросе освобождения хотя бы части территорий Азербайджана, то Баку может вернуться к политике конца 1990-х – начала нулевых годов по активизации сотрудничества с европейскими и евроатлантическими структурами, а также углубления интеграции с Турцией», - полагает Джуварлы.