Азербайджанские аналитики сочли возможным обмен пленного армянского офицера

24 августа 2020, 21:10

Пленному армянскому офицеру Гургену Алавердяну грозит уголовное преследование, но не исключено, что азербайджанская сторона согласится обменять его и двух других осужденных армянских военных на своих граждан, находящихся в Нагорном Карабахе и Армении, сочли глава Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов и глава организации «Военные офицеры» Тельман Абилов.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана 23 августа сообщило о столкновении с диверсантами в зоне карабахского конфликта, армянский офицер был взят в плен. Гурген Алавердян не является диверсантом, он заблудился из-за неблагоприятных погодных условий, заявило Минобороны Армении.

Азербайджан и Армения объявили о перемирии в зоне карабахского конфликта после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) вышли на контакт со сторонами конфликта для того, чтобы посетить задержанного армянского офицера Гургена Алавердяна, сообщила сегодня вечером корреспонденту «Кавказского узла» заведующая отделом по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, посещения задержанных в результате вооруженного конфликта осуществляются на основе мандата МККК. Представители Красного Креста проводят мониторинг условий содержания и обращения с задержанными, обеспечивают обмен корреспонденцией между ними и членами их семей, рассказала Гусейнова.

Как правило, стороны не препятствуют посещению задержанных представителями МККК, сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов, ранее входивший в состав Международной рабочей группы по поиску без вести пропавших и заложников и освобождению пленных при конфликте в Нагорном Карабахе и участвовавший во многих совместных проектах представителей гражданского общества Азербайджана и Армении. По его словам, визит представителей МККК обычно происходит уже через несколько дней после задержания.

Если задержанный не совершал преступления, то «должен быть возвращен обратно», считает Гасанов. «Если же задержанный совершил или планировал военное или иное преступление, то его должны судить по законам Азербайджана, поскольку совершенные им деяния совершены на международно признанных территориях», - сказал он.

По словам Гасанова, в случае с Гургеном Алавердяном, который, по данным Минобороны Азербайджана, был командиром разведывательно-диверсионной группы, «очевидно, будут проведены следствие и суд». С учетом того, что в армянском плену находятся азербайджанские граждане, то стороны могут пойти на обмен пленными, полагает глава общества.

В июне 2019 года при посредничестве Красного Креста вернулись на родину Завен Карапетян, который считается в Азербайджане диверсантом, и задержанный армянскими военными на границе Эльвин Ибрагимов. При этом, по данным госкомиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести, в Нагорном Карабахе остаются осужденные гражданские лица Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, а в Азербайджане – осужденные армянские военные Арсен Багдасарян и Карен Казарян. Азербайджан предложил обменяться заключенными, чтобы вернуть своих граждан. Властям следует принять это предложение, заявила часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Армении и Нагорного Карабаха. Их оппоненты сочли неравноценным обмен осужденных за убийство на военнопленных.

«Азербайджан - приверженец обмена пленными по принципу «всех на всех» в соответствии с желанием самих задержанных. В оккупированном Нагорном Карабахе к длительным срокам тюремного заключения приговорены граждане Азербайджана, гражданские лица Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров. В Азербайджане содержатся двое армянских военных, задержанных при пресечении проникновения диверсионно-разведывательных групп. Но Армения не соглашается с этим, апеллируя к тому, что Гулиев и Аскеров осуждены «карабахскими властями» и они не могут повлиять на них», - сказал Гасанов.

Глава НПО «Военные офицеры» Тельман Абилов также считает, что Алавердян в связи с нарушениями законов Азербайджана может быть привлечен к уголовной ответственности. "Задержанному могут быть предъявлены обвинения по целому ряду статей уголовного кодекса Азербайджана. Начнем с того, что он [по данным азербайджанской стороны] возглавлял диверсионно-разведывательную группу. В [таком случае] его действиях уже есть состав преступления, квалифицируемого как «диверсия»" сказал она корреспонденту "Кавказского узла". Если при этом была цель убить азербайджанских военных или гражданских лиц, то в обвинение может быть включена статья «покушение на убийство», отметил Абилов. Кроме того, Алавердяну могут вменить и участие в «незаконном вооруженном формировании», ибо таковыми считаются все военные соединения, находящиеся на территориях, которые Азербайджан считает оккупированными, сказала глава организации. "Конечно, задержанный будет обеспечен адвокатом и предстанет перед судом с соблюдением прав. Его будут посещать представители МККК. Если вина армянского военного будет доказана, ему может грозить до 20 лет лишения свободы", - сказал Абилов.

Он считает допустимым обмен пленными по принципу «всех на всех». "Двое гражданских азербайджанцев осуждены [в Нагорном Карабахе]. Двое армянских военных осуждены в Азербайджане, еще один военный сейчас задержан... Было бы целесообразно, применив соответствующие процедуры по прекращению уголовного преследования указанных лиц, обменять их", - сказал Абилов.

Вечером 24 августа Минобороны Азербайджана распространило фото задержанного армянского военного и оружия, боеприпасов и снаряжения. У взятого в плен "обнаружено снаряжение военного и личного предназначения», - утверждает военное ведомство.

Напомним, эскалация карабахского конфликта произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".