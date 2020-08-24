Азербайджанские танки. Фото пресс-службы Минобороны Азербайджана, https://mod.gov.az

24 августа 2020, 00:46

Офицер армии Армении взят в плен в зоне карабахского конфликта

В зоне карабахского конфликта произошло столкновение с диверсантами, армянский офицер взят в плен,  сообщило Минобороны Азербайджана. Гурген Алавердян не является диверсантом, он заблудился из-за неблагоприятных погодных условий, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", по данным Минобороны Азербайджана, за минувшие сутки позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 37 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок. Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали заявление об обстрелах на своих сайтах.

Инцидент в зоне карабахского конфликта произошел около 05.45 (04.45 по мск) 23 августа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобороны Азербайджана.

"Диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку совершения провокации на Геранбойском направлении фронта (север Нагорного Карабаха, – прим. корреспондента "Кавказского узла")", - говорится в сообщении, опубликованном вечером 23 августа на сайте оборонного ведомства.

В сообщении говорится, что "противник, понеся потери, был вынужден отступить". "Во время боя командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса, старший лейтенант Гургин Альберян, был взят в плен", - добавили в министерстве.

Всю ответственность за обострение ситуации на фронте азербайджанская сторона возложила на "военно-политическое руководство Армении".

Азербайджан и Армения объявили о перемирии в зоне карабахского конфликта после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Армянский офицер из-за неблагоприятных погодных условий заблудился и пропал. Информация о диверсионной группе, распространенная Минобороны Азербайджана, не соответствует действительности, заявил заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

"Около 19:30 22 августа во время проверки боевого опорного пункта офицер Гурген Алавердян из-за неблагоприятных погодных условий заблудился и пропал. Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о диверсии - дезинформация, которой заблудившегося пытаются представить как диверсанта", - привел слова Степанян "Sputnik Армения".

Она подчеркнула, что в настоящее время ведутся поиски пропавшего военнослужащего.

Эскалация карабахского конфликта произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Армения сообщила о ранении контрактника после обстрела", "Число погибших после удара беспилотника в Нагорном Карабахе выросло до семи".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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