Азербайджан заявил о пулеметных и снайперских обстрелах в зоне конфликта

23 августа 2020, 10:42

Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 37 раз за сутки, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа Азербайджан сообщил о 34 обстрелах со стороны Армении за сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 350 обстрелах за неделю с 16 по 22 августа.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз", - говорится сегодня в сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агдам и Коханеби в Товузском районе, в селe Заманлы в Гедабекском районе. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 10.30 мск не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Эскалация конфликта произошла 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".