Предложение Баку обменяться осужденными вызвало споры в Армении и Нагорном Карабахе

22 сентября 2019, 13:46

Властям следует принять предложение Азербайджана и обменяться заключенными, чтобы вернуть своих граждан, заявила часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Армении и Нагорного Карабаха. Их оппоненты сочли неравноценным обмен осужденных за убийство на военнопленных.

Как писал "Кавказский узел", в июне при посредничестве Красного Креста вернулись на родину Завен Карапетян, который считается в Азербайджане диверсантом, и задержанный армянскими военными на границе Эльвин Ибрагимов. При этом, по данным госкомиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести, в Нагорном Карабахе остаются осужденные гражданские лица Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, а в Азербайджане - осужденные армянские военные Арсен Багдасарян и Карен Казарян.

Карен Казарян пропал в ночь на 15 июля 2018 года в селе Бердаван Тавушской области Армении. Минобороны Азербайджана заявило, что он задержан как разведчик, планировавший диверсию. В конце февраля Казарян был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в ряде преступлений, в том числе терроризме. Армянский военнослужащий Арсен Багдасарян был взят в плен в декабре 2014 года и приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство, попытке совершения диверсии и участии в преступной организации.

Министр обороны Армении Давид Тоноян 19 сентября заявил на пресс-конференции, что "не исключает возвращение двух граждан Армении, содержащихся в Азербайджане, в обмен на возвращение двух граждан Азербайджана или третьих стран, которые осуждены в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла")".

При этом Тоноян призвал рассматривать это не как обмен, а как "гуманитарный акт" и добавил, что "сейчас решает задачу возвращения граждан Армении" и с этой целью встречался с представителями Международного комитета Красного Креста, передал корреспондент "Кавказского узла". "Детали сейчас обсуждаются, но это должно быть суверенное решение властей Арцаха", - заявил Давид Тоноян.

11 сентября госкомиссия Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести уведомила международные организации о готовности к обмену пленными. Согласно заявлению комиссии, Азербайджан соблюдает нормы и принципы международного гуманитарного права, принимает обмен военнопленными между Россией и Украиной как акт исключительного человеколюбия и призывает к обмену военнопленными "в короткий срок на основе того же принципа", сообщил 18 сентября Trend.

Власти Нагорного Карабаха по-прежнему считают недопустимым обмен Гулиева и Аскерова на граждан Армении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления информации и по связям с общественностью МИД Нагорного Карабаха Артак Нерсисян.

Предлагаемый Азербайджаном принцип обмена "всех на всех" является "искусственной повесткой", считает Нерсисян. "На территории Арцаха нет военнопленных и заложников, поэтому Степанакерт не является адресатом данного предложения", - сказал представитель МИД.

Шахбаз Гулиев и Дилхам Аскеров были задержаны в 2014 году в Нагорном Карабахе и обвинены в незаконном пересечении границы Нагорного Карабаха, шпионаже, хранении боеприпасов, похищении и убийстве подростка, убийстве офицера армянской армии и краже. Подсудимые отвергли обвинения в убийстве и шпионаже, а по другим эпизодам частично признали вину. Гулиева и Аскерова суд в Нагорном Карабахе приговорил к 22 годам и пожизненному заключению соответственно. В феврале МИД Нагорного Карабаха исключил возможность освобождения или обмена Гулиева и Аскерова. При этом ведомство указало, что Азербайджан должен обращаться по подобным вопросам непосредственно к властям Нагорного Карабаха.

Властям Армении следовало действовать "активно на всех площадках", поднимая вопрос о находящихся в Азербайджане гражданах Армении, и не дожидаться, пока Азербайджан поднимет вопрос возвращения Гулиева и Аскерова, считает глава общественной организации "Против правового произвола", первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян.

"Тут есть одна деликатная проблема – проблема родителей граждан Армении, находящихся в Азербайджане. И это может стать причиной того, что некоторые высказываются “округло”. Но я бы хотела, чтобы власти высказывались, следуя всем канонам международного гуманитарного права", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Алавердян.

Заявление Давида Тонояна о том, что решение о возвращении людей должно быть суверенным решением Степанакерта, сочла знаковым эксперт по геополитике Южного Кавказа Анжела Элибегова. "Азербайджану... нужны именно диверсанты. Для нас будет большим успехом, если обмен не коснется диверсантов", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Элибегова.

По мнению конфликтолога Артура Мартиросяна, заявление Тонояна связано со сменой власти в Армении, однако, исходя из переговорной позиции, заявленной премьер-министром Армении Николом Пашиняном, решение подобных вопросов - прерогатива властей Нагорного Карабаха. "Это своеобразный зондаж. В Баку пытаются понять, что реально означает смена власти в Ереване для переговорного процесса, как далеко готов пойти Пашинян... Почему власти Армении сейчас допускают возможность обмена - вопрос к властям Армении. Я же как специалист по переговорам могу только сказать, что дело азербайджанской стороны предлагать, но предлагают они не по адресу. Этот вопрос - прерогатива властей Арцаха", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Мартиросян.

Жители Армении неоднократно проводили акции протеста, требуя вернуть Карена Казаряна. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 20 ноября 2018 года заявил, что идея обменять граждан Армении, попавших в азербайджанский плен, неуместна, а акции с требованием их освобождения бессмысленны. МИД Азербайджана раскритиковал его заявление, сказав, что Баку, руководствуясь конвенциями международного права, а также принципами гуманизма, "выступает с предложением об обмене заложниками", а Пашинян "нарушает свои международные обязательства".

Проблема не только в том, что предложенный обмен выглядит неравноценным, но и в том, что есть риск "очередного прецедента героизации" осужденных азербайджанцев, пояснил Мартиросян. "Зачем армянской стороне вслед за венгерской по делу Сафарова устанавливать подобный прецедент, если по стопам этих двух последуют новые азербайджанские "герои"?" – задался вопросом конфликтолог.

В 2006 году суд в Будапеште приговорил азербайджанского военнослужащего Рамиля Сафарова к пожизненному заключению по обвинению в убийстве офицера вооруженных сил Армении Гургена Маргаряна, совершенном в 2004 году в Будапеште. 31 августа 2012 года Сафаров был экстрадирован в Азербайджан, где президент Ильхам Алиев подписал указ о его помиловании. Сафаров был восстановлен на военной службе, ему присвоено звание майора.

Мехак Цаканян, отец подростка Смбата Цаканяна, в убийстве которого были обвинены Гулиев и Аскеров, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что категорически против возвращения осужденных в Азербайджан.

По словам Цаканяна, он опасается, что по возвращении в Азербайджан Гулиева и Аскерова героизируют, как это произошло с Рамилем Сафаровым.

В свою очередь мать Карена Казаряна Ася Байрамян мечтает, по ее словам, только о том, чтобы ее сына вернули. "Когда увидела по ТВ Карена, я поняла, какие трудности он там переносит. Он сильно изменился, у него и без того были проблемы со здоровьем. Пусть вернут моего сына, и как можно скорее, я больше ничего не хочу", - сказала Ася Байрамян корреспонденту "Кавказского узла".

Карен Казарян не добровольно перешел границу и оказался в Азербайджане, предположил его сосед, житель села Бердаван Армен Езданян. "Военные говорят, что граница вся заминирована, не мог незнающий человек так просто перейти границу. Наверняка его похитили", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Армении и Нагорного Карабаха поспорили о целесообразности обмена

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Армении и Нагорного Карабаха высказали полярные мнения о целесообразности обмена. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения респондентов.

Жительница Еревана Мариам Аршакян считает обмен необходимым. "Я как мать уже давно бы через минное поле к ним перешла за своим ребёнком. <...> Мы просто должны вернуть наших – всех, насколько это возможно", - сказала Аршакян.

Аналогичную позицию озвучила жительница Еревана Нина Искандарян. По ее мнению, властям нужно возвращать своих граждан "любой ценой".

Иного мнения придерживается жительница Степанакерта Анна Цатурян. "Обмен преступников на заложников означает поощрение подобных преступлений. Мы имеем дело с соседями, у которых такой пример, как Сафаров, которого за убийство армянина героизировали. У нас нет гарантий, что подобное не повторится", - сказала она.

Житель Степанакерта Давид Асцатурян тоже высказался против обмена. "Убийц подростка нельзя менять на солдат и мирных граждан", - сказал он. "Надо взять таких же солдат и обменять их на наших", - озвучила свое мнение жительница Степанакерта Нуне.

"Всех наших надо вернуть, но одновременно надо быть принципиальным. На войне нет места благородству, иначе ты проиграешь", - сказал житель Степанакерта Вилен Геворгян.

Напомним, что в июле этого года МИД Азербайджана призвал Минскую группу ОБСЕ оказать давление на Ереван и Степанакерт с целью освобождения Шахбаза Гулиева и Дилхама Аскерова. Аскеров и Гулиев осуждены открытым судом за похищение и убийство несовершеннолетнего, о чем Степанакерт информировал международное сообщество, возразил МИД Нагорного Карабаха.

Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе","Минская группа ОБСЕ" и "Кто же все-таки признал Карабах?". Материалы о ситуации в зоне конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".