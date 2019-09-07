07 сентября 2019, 13:53

Осужденные на юге России украинцы помилованы и отправлены в Киев

Кинорежиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Артур Панов вместе с еще 9 помилованными гражданами Украины и 24 военными вылетели из Москвы в Киев.

Как сообщал “Кавказский узел”,21 августа, правозащитный центр "Мемориал" предположил, что осужденных российскими судами украинцев Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха, а также Александра Кольченко перевели из региональных учреждений ФСИН в Москву.

Президенты Владимир Путин и Владимир договорились о взаимном помиловании заключенных и обмене ими, сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева. "Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек", - рассказала она сегодня. Среди помилованных - режиссер Олег Сенцов, сказала она. Карпачева добавла, что вместе с помилованными гражданами Украины на родину возвращаются 24 военных моряка. 

Самолет с гражданами Украины, которых Россия передает в рамках взаимного освобождения, уже вылетел из Москвы, информировал сегодня "Интерфакс".

В августе 2015 года украинский кинорежиссер Олег Сенцов был осужден в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима. В середине мая 2018 года Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских заключенных в России. В конце мая он согласился на поддерживающую терапию, но окончательно голодовку прекратил только в начале октября. На юге России проходили акции в поддержку Сенцова.

Помимо Сенцова, на Украину возвращаются, в частности, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Артур Панов, информировало сегодня украинское издание "112".

Напонмим, что 22 марта суд в Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам колонии, признав его виновным в подстрекательстве знакомой к теракту в сочинской школе. 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха к 22,5 года и 20 годам лишения свободы соответственно, признав их вину в участии в первой чеченской кампании на стороне боевиков. Эколог Александр Кольченко, вместе с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым, 25 августа 2015 года был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом по обвинению в терроризме, вину он не признал. В апреле 2018 года гражданин Украины Артур Панов получил восемь лет колонии общего режима по обвинению в подготовке теракта в торговом центре Ростова-на-Дону.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Владимира Балуха политзаключенными. 

Новости о влиянии украинских событий на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа - на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Ростовские власти оценили состояние голодающего политзека Куку", "Сенцов объявил свое состояние нормальным", "Участники "Кинотавра" потребовали остановить репрессии против деятелей искусства".

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