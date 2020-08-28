Ребенок пострадал при ДТП с машиной Евкурова

28 августа 2020, 23:25

Служебная машина заместителя министра обороны РФ и бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова попала в ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Как писал "Кавказский узел", Юнус-Бек Евкуров руководил Ингушетией с 2008 года до конца июня 2019 года. С октября 2018 года противники соглашения об административной границе с Чечней, заключенного Евкуровым с Рамзаном Кадыровым, добивались отставки главы Ингушетии. С 8 июля 2019 года занимает пост заместителя министра обороны России.

Служебный автомобиль замглавы Минобороны России Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП на 1-й Дубровской улице в Москве. Евкуров в момент аварии находился в машине на пассажирском сиденье, сообщил телеканал Рен-ТВ.

В результате аварии пострадал ребенок - он находился на тротуаре и попал под автомобиль Nissan Qashqai, который вылетел на пешеходную часть после столкновения с машиной Евкурова. Согласно кадрам видеозаписи с места аварии, опубликованной Life, черный автомобиль с мигалкой проезжал перекресток и другие водители пропускали его, но водитель двигавшегося по крайней полосе Nissan поехал ей наперерез.

Факт ДТП с участием автомобиля, который "числится за одним из заместителей министра обороны" подтвердил источник ТАСС. При этом в сообщении информагентства не упомянута фамилия Евкурова и утверждается, что никто не пострадал.

Евкуров в результате аварии не пострадал, но с его машины после ДТП "скрутили номера и убрали мигалки", отмечает со ссылкой на очевидцев "Национальная служба новостей".

Другой очевидец отмечает, что машина с проблесковыми маячками двигалась на красный сигнал светофора, а водитель Nissan ехал на зеленый. "Машина ударила касательно по ребенку. У ребенка изо рта кровь прошла", - рассказал он.

Сам Евкуров находился на месте аварии, когда медицинская бригада оказывала помощь ребенку. На видео, опубликованном в Telegram-канале "112", видно, как Евкуров в форме и фуражке стоит на тротуаре недалеко от машины скорой помощи.