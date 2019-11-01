Жители Ингушетии объявили Евкурову ультиматум о кровной мести

01 ноября 2019, 16:11

Авторы анонимного обращения потребовали от Юнус-Бека Евкурова поклясться в непричастности к убийствам ингушей в ходе осетино-ингушского конфликта. Если он не сделает этого до 1 декабря, тейпу Евкуровых пригрозили объявить кровную месть.

Как писал "Кавказский узел", ежегодно в Назрани 30 октября проходят траурные мероприятия памяти жертв осетино-ингушского конфликта 1992 года. В этом году участники траурного митинга выразили недовольство тем, что на нем не дали слова пострадавшим во время конфликта.

С 30 октября по 6 ноября 1992 года в Северной Осетии на территории Пригородного района и части города Владикавказа в результате обострения межнациональных отношений между осетинами и ингушами, как проживающими в Осетии, так и жителями Ингушетии, произошел вооруженный конфликт. Конфликт быстро перерос в массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами, разрушениями, поджогами, вооруженным сопротивлением власти, убийствами, захватом заложников и другими насильственными действиями. В связи с боевыми действиями и массовыми беспорядками во время конфликта, по данным Генпрокуратуры России, пострадало более 8000 человек, из них погибли 618 человек, ранено 939 человек, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

30 октября состоялась встреча представителей ингушской молодежи, итогом которой стал ультиматум бывшему главе республики и его тейпу, говорится в "Открытом обращении молодежи к тейпу Евкуровых, членом которого является бывший Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров", опубликованном вечером 31 октября в группе Inginform соцсети Instagram.

Текст составлен от имени "близких родственников зверски замученных и убитых отцов, матерей, стариков и детей осенью 1992 года в Пригородном районе". "Мы не просим, не требуем, мы предупреждаем, [что] если в течение ноября месяца Евкуров Юнус-Бек сын Баматгирея посредством видеообращения не принесет официальную клятву на Священном Коране о том, что он в составе Псковской дивизии, находясь в командировке осенью 1992 года в Северной Осетии, лично не убивал, не расстреливал, не отдавал приказ, не проводил разведку по выявлению мест нахождения гражданского населения и сил обороны и не передавал результаты разведки артиллерии для обстрела, не наводил артиллерию на ингушские дома, не участвовал в совещаниях по составлению плана уничтожения гражданского населения ингушской национальности, мы официально информируем вас, в соответствии с ингушским адатом (обычаем. - Прим. "Кавказского узла") с 1 декабря 2019 года, об объявлении кровной мести всем без исключения сыновьям, племянникам и другим потомкам, родившемся от Баматгирея Евкурова", - говорится в публикации.

Авторы ультиматума отмечают, что "кровь замученных и убитых ингушей до сих пор не отомщена", а каждый тейп, по их мнению, "является ответственным за действия своего представителя".

Пользователь Instagram 1roza.6 указал на то, что обращение анонимно. "Что хотим, то и пишем - никто же не узнает, кто писал", - отметил он. "Такие обращения нужно делать публично, а не через соцсети", - указал on.ingush. "Эта статья - провокация чистой воды", - считает barselonakatalonialife.

Комментатор zina_in06 выразил удивление временем появления такого обращения. "А почему раньше молчали? Если это все правда, почему столько лет ничего не предпринимали?" - написал он.

Многие комментаторы раскритиковали обращение и по содержанию. "Я понимаю, что у многих к Евкурову претензии по границе, но это уже перебор. Во-первых, он не обязан эту клятву давать по зову кого попало, тем более из сети. Во-вторых, это полная чушь и фейк, за который могут и привлечь к ответственности. Война войной, но не доходите до бредового абсурда", - написал lord_a1979. "Большего бреда я еще не читал", - заявил ruslanruslanov11183.

Обращение внутренне противоречиво, полагает _magomed7306_. "Письмо начали с именем Аллаха, как подобает мусульманину, а закончили ингушским адатом, противоречащим шариату. Если один виноват, то, по шариату, наказывают одного, а мы хотим наказать всех", - указал он в комментариях к публикации в группе Inginform.

Кровная месть - обычай, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

"Обращение-то вы сделали, а готовы убить человека, который непричастен к убийствам?" - обратился к авторам обращения evloev3016, комментатор в группе Ingushetiya06.

"Он (Евкуров. - Прим. "Кавказского узла") в то время был рядовым офицером - по-моему, претензии необоснованные", - написал там же barkinkhoev586.

Комментаторы в этом сообществе также указали на запоздалость обращения. "Что же молчали, когда он был главой республики, и не один год?" - написала eda_na_zakaz_vkusnosti_06_.

По состоянию на 16.11 мск 1 ноября публикация обращения к тейпу Евкурова в группе Inginform собрала 218 лайков и 203 комментария, а сегодняшняя публикация в группе Ingushetiya06 - 225 лайков и 141 комментарий.