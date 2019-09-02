Власти Ингушетии призвали не комментировать игру о войне на Кавказе

02 сентября 2019, 03:16

Компьютерная игра о боях между осетинскими и ингушскими войсками может привести к новому витку межнациональной розни, считает востоковед Ахмет Ярлыкапов. Предполагаемый разработчик оказался гражданином Украины, что затрудняет его привлечение к ответственности, заявили власти Ингушетии и призвали молодежь не комментировать игру в соцсетях.

Как информировал "Кавказский узел", министерство по национальной политике Ингушетии 27 августа призвало силовые ведомства привлечь к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни разработчиков компьютерной игры о боях между осетинскими и ингушскими войсками. Юрий Гариев, который представился разработчиком игры, сообщил, что ее идея не связана с осетино-ингушским конфликтом.

Между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, осенью 1992 года произошел вооруженный конфликт. В результате, по данным прокуратуры, погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. Десятки тысяч ингушей вынужденно покинули места исторического проживания в Северной Осетии, говорится в материале "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Востоковед назвал цинизмом создание игры на тему тлеющего конфликта

Возвращение людей в своих творческих поисках к теме все еще тлеющего осетино-ингушского конфликта в виде компьютерных войн является верхом цинизма, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Появление подобной компьютерной игры может привести к новому витку межнациональной розни, полагает он.

«Другое дело, когда возникают подобные игры на военные темы, охватывающие события прошлых веков. Сейчас затрагивать тему осетино-ингушского конфликта, тем более разыгрывая ее в компьютерных играх, преступно. Конфликт еще не исчерпан, еще не решен ряд проблем. Рассчитаны такие игры для молодых людей с неокрепшей психикой, родители которых были вынуждены покинуть свои дома. В памяти ингушского народа свежи события осени 1992 года. Такая компьютерная игра... может спровоцировать молодежь и той и другой стороны на неадекватные поступки», - заявил Ярлыкапов 1 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

Возможный разработчик игры о войне на Кавказе может избежать наказания

И.о. министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Руслан Мизиев рассказал, что сразу после появления в Интернете информации об этой компьютерной игре связался с коллегами из Северной Осетии для обсуждения проблемы.

«Оказалось, что парень, который занимается модифицированием этой игры, хоть и является этническим осетином, но живет за границей, на Украине, является иностранным гражданином. Поэтому привлечь его к уголовной или административной ответственности проблематично. Чтобы избежать негативных проявлений со стороны жителей республики в появлению данной игры, мы обратились к молодежи с просьбой воздержаться от комментариев в соцсетях и блогах по этому поводу. Надо сказать, молодые люди, активные пользователи Интернета, с пониманием отнеслись к нашей просьбе», - сообщил Мизиев "Кавказскому узлу".

Федор, который ранее занимался созданием компьютерных игр, полагает, что судя по появившейся в Интернете информации, представившийся Юрием Гариевым, вряд ли является разработчиком спорной компьютерной игры.

«Я думаю, что он является фанатом, игроком и на базе основы, так сказать, фундамента компьютерной игры он создает свой вариант: меняет природу, одевает персонажей в другую одежду, добавляет другую технику. На моей практике разработчики компьютерных игр никогда не занимались модификацией, модом, этим занимаются в основном фанаты. Разработчики, создав основу игры, заинтересованы в том, чтобы продать ее. А всякие модификации им прибыли не приносят, это отдается на откуп фанатам. Выпускается игра, но через некоторое время видно, что сюжет остается тот же самый, но временные рамки уже другие. Или вот в Китае в компьютерных играх нельзя показывать скелеты, и с помощью модов фанаты «одевают» скелеты в одежду, которая соответствует данной эпохе», - пояснил Федор "Кавказскому узлу".

В данном случае привлечь к ответственности разработчика данной игры, где говорится о боевых столкновениях между осетинами и ингушами, проблематично, полагает он. «Мы не знаем, какой был первичный фундамент игры и какой процент на этом фундаменте модов фанатов. Компьютерная игра модифицируется, то есть постоянно подвергается какому-либо изменению. Моды дополняют или усовершенствуют игровой процесс. Но нужно и в этом случае действовать с оглядкой на законы, чтобы не быть обвиненным в разжигании межнациональной розни и в терроризме», - отметил Федор.

Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение компьютерной игры

Любая информация экстремистского толка или затрагивающая вопросы межнациональной розни не остается незамеченной для контрольно-надзорных структур, сообщил "Кавказскому узлу" заместитель руководителя управления Роскомнадзора по Ингушетии Рустам Вышегуров.

«Прокуратура обращается с исковым заявлением в суд для того, чтобы данную информацию признать запрещенной на территории России. Вступивший в силу судебный акт поступает в Роскомнадзор для внесения в единый реестр запрещенной информации. Это относится как к печатным и электронным средствам массовой информации, так и к видеоматериалам, блогам, и к компьютерным играм, если в них имеются сцены, разжигающие межнациональную рознь», - пояснил он.

Он также сослался на Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в статье 10 которого "четко говорится о запрещении и распространении информации, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды". "За распространение подобной информации предусмотрена уголовная или административная ответственность", - отметил Вышегуров.

По его словам, если в компьютерной игре, которая сейчас усовершенствуется при помощи модов, будут присутствовать деяния, разжигающие межнациональную рознь, то этой игре после соответствующего решения суда грозит внесение в реестр запрещенной на территории РФ информации.

Межнациональная рознь предполагает действия, направленные на разжигание ненависти к людям определённой национальности, в частности, когда определенная группа лиц пытается убедить общество в превосходстве одной национальности над другой, заявила "Кавказскому узлу" адвокат Людмила Толстоногова.

"Испокон веков между людьми вспыхивали войны, причинами которых являлись национальные, расовые, религиозные и иные различия. Именно поэтому во всех цивилизованных странах изданы законодательные нормы, регулирующие отношения между людьми, принадлежащими к разным национальностям, конфессиям, классам. Это позволяет пресечь возможные проявления нетерпимости между людьми», - пояснила адвокат.

По ее словам, разжигание межнациональной розни является серьёзным преступлением. «События кровопролитного конфликта между Ингушетией и Северной Осетией в 1992 году как раз входят в список примеров межнациональной розни. Квалификация действий разработчиков игры будет зависеть от конкретных обстоятельств, которые установит следствие», - отметила Толстоногова.

Появление в Интернете компьютерной игры живо воскрешает в памяти события межнационального осетино-ингушского конфликта 1992 года и призывает пользователей Интернета включиться в эту игру, полагает она.

Таким образом, по ее мнению, допускается нарушение части 2 статьи 29 Конституции России, которая устанавливает запрет на пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. "Для Российской Федерации данная проблема особо актуальна, поскольку на её территории уживаются сотни национальностей", - добавила адвокат.