Компьютерная игра о войне на Кавказе вызвала претензии властей Ингушетии

28 августа 2019, 17:08

Министерство по национальной политике Ингушетии призвало силовые ведомства региона привлечь к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни разработчиков компьютерной игры о боях между осетинскими и ингушскими войсками. Разработчик сообщил, что идея игры не связана с осетино-ингушским конфликтом.

Министерство по национальной политике Ингушетии призвало местных жителей воздержаться от комментариев к видео «Засада возле Карца Reign of Caucasus - Modern Warfare», в котором рассказывается о создании компьютерной игры о боях между осетинскими и ингушскими войсками, говорилось в заявлении, размещенном 27 августа на сайте ведомства.

Ведомство уточняет, что власти республики устанавливают личности разработчиков данной видеоигры, а также требует от республиканского центра «Э» и прокуратуры региона привлечь их к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни.

Позицию Миннаца Ингушетии поддержал и мэр Магаса Беслан Цечоев, обратившийся в прокуратуру с просьбой проверить компьютерную игру.

«Я в этой игре вижу неприкрытое разжигание межнациональной розни... Никому не дано право расшатывать правовые устои и внедрять в сознание людей через игру образ «плохишей» в лице моих соплеменников. Этот вопрос…должен рассматриваться в юридической плоскости, с последующей его оценкой судебными органами», - написал 27 августа Цечоев на своей странице в соцсети Instagram.

Пост был опубликован 27 августа около 21.00 мск и к 16.40 мск сегодня набрал 558 лайков. Публикация была закрыта для комментариев пользователей.

Разработчик связал идею игры с историей Кавказа

На видео «Засада возле Карца Reign of Caucasus - Modern Warfare», размещенного на YouTube-канале «Fændag», показаны кадры компьютерной игры, которая, как утверждает автор, находится в разработке. «Пока что я сделал три вида войск: ингушское ополчение, осетинское ополчение и Осетинская республиканская гвардия…Я планирую добавить танки, самолеты, вертолеты, прочую бронетехнику», - прокомментировал видеоролик его автор.

«Так-то мод (игры) не об осетино-ингушском конфликте, а в целом о Кавказе 90-х годов», - написал автор канала в комментариях. Видео было опубликовано 25 августа и к 16.40 мск сегодня набрало 1217 просмотров.

Между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, осенью 1992 года произошел вооруженный конфликт. В результате, по данным прокуратуры, погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. Десятки тысяч ингушей вынужденно покинули места исторического проживания в Северной Осетии, говорится справочном материале "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Разработчиком игры представился Юрий Гариев. По его словам, идея создания такой компьютерной игры связана с тем, что «история Кавказа очень разнообразная и интересная».

«У нас есть игры про римлян, которых уже нет, а на Кавказе этносы, которые насчитывают несколько тысячелетий, в том числе наш, осетинский, тем не менее, нет ни одной игр», - процитировал 8 апреля Гариева ГТРК Алания на своем YouTube-канале. Видео было опубликовано 8 апреля и к 16.40 мск сегодня набрало 501 просмотр.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Министерство по национальной политике Ингушетии назвало недостоверной информацию об участии в конфликте, произошедшем ночью 21 августа в Краснодаре, жителей и этой республики, призвав не разжигать межнациональную рознь. Участниками инцидента у краснодарского рынка, по данным следствия, стали не менее 30 человек. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов. Еще два человека пострадали. 23 августа суд постановил заключить под стражу троих подозреваемых, задержанных в Сочи, а 24 августа еще одного. 26 августа стало известно о задержании пятого подозреваемого.