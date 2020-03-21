Представители ингушских тейпов объяснили решение о бойкоте общероссийского голосования

21 марта 2020, 05:41

Открытые письма к президенту России Владимиру Путину о поддержке бойкота общероссийского голосования по конституционным поправкам принимались советами старейшин ингушских тейпов единогласно, рассказали "Кавказскому узлу" представители родов Аушевых, Оздоевых, Гагиевых и Шаухаловых.

Как информировал "Кавказский узел", представители тейпов Оздоевых, Бековых и Гагиевых первыми направили президенту России открытые письма с отказом поддержать поправки в Конституцию в связи с "отсутствием диалога власти и общества и преследованием граждан страны по политическим мотивам". Затем к ним присоединились тейпы Хулой и Шаухаловых, а также тейпы Торшхоевых и Аушевых.

Законопроект о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания, а затем региональными парламентами и Конституционным судом. Общенародное голосование назначено на 22 апреля. Представители ингушских тейпов назвали "абсурдными и опасными" предложения внести в Конституцию понятие о "государствообразующем народе" и обнулить президентские сроки Владимира Путина. По их мнению, недопустимо участвовать в голосовании, когда власти преследуют противников соглашения о границе с Чечней и не выполняют закон о репрессированных народах, который предполагает возвращение ингушей в Пригородный район Северной Осетии.

Решение об обращении к президенту России принималось на собрании старейшин рода, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель одного из старейших тейпов Ингушетии Ахмед-Башир Аушев.

«Председатель совета тейпа не имеет права принимать какое-то решение единолично, тем более, если вопрос касается обращения в адрес президента России. Все согласуется и обсуждается на собрании старейшин рода», - сказал он.

По его словам, сначала дается задание группе активистов, в составе которой обязательно есть и человек с юридическим образованием, составить проект обращения. "Затем на общее собрание приглашаются не только старейшины - члены совета тейпа Аушевых, но и другие представители нашего рода, независимо от возраста. На совете проект обсуждается, вносятся поправки, дополнения. На совете, где проходит обсуждение обращения к президенту, присутствовали все желающие. И только когда были внесены все предложения и поправки, присутствующие члены совета тейпа проголосовали. В этом случае, когда принимали это обращение к президенту Путину, проголосовали единогласно", - рассказал Аушев.

Идея обратиться к Путину "выкристаллизовалась" из ежедневных общений с людьми, считает председатель совета тейпа Оздоевых Осман Оздоев.

"Совсем необязательно, чтобы мои собеседники были представителями только нашего тейпа. Вопросы, которые так или иначе возникали в ходе бесед, в большинстве своем касались наболевших проблем, которые уже не одно десятилетие волнуют всех ингушей. Это и положенный под сукно закон о репрессированных народах, это и подписание договора об отторжении земли в пользу соседей и содержание под стражей наших активистов. А то, что арестовали девушку, Зарифу Саутиеву - это пощечина, которую федеральная власть нанесла нашему народу", - полагает Оздоев.

26 сентября 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Соглашение Кадырова и Евкурова привело к массовым народным протестам осенью 2018 года. В марте 2019 года протесты в республике возобновились, что привело к многочисленным арестам активистов. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы - в создании экстремистского сообщества. Железноводский горсуд с декабря 2019 года начал выносить приговоры активистам. Информацию об этом "Кавказский узел" размещает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

По словам Оздоева, призыв Кремля голосовать за поправки к Конституции, которые усиливали власть одного человека, послужили толчком к написанию обращения Путину. «Конечно же, обсуждали письмо, старались, чтобы все было изложено корректно. Мы понимаем, что не все члены фамилий нашего тейпа проигнорируют это голосование... Но за текст обращения, который был отослан Путину, все члены совета тейпа Оздоевых проголосовали единогласно", - сказал он "Кавказскому узлу".

Багаудин Гагиев рассказал, что четыре года был председателем совета тейпа Гагиевых, после октябрьских митингов 2018 года он подвергся гонениям со стороны силовых структур, помещался под арест на 10 суток, несколько раз был госпитализирован. Он считает, что важную роль в регулировании отношений между тейпами играют советы старейшин, которые существуют во всех районах Ингушетии.

"Без одобрения этих людей не принимается ни одно серьезное решение, тем более когда речь идет о том, чтобы отправить обращение в адрес Путина. При написании таких писем всегда привлекаются юристы, чтобы текст послания был юридически грамотен и чтобы в прокуратуре не смогли придраться ни к одному слову. За обращение проголосовали все, кто был на совете. Свое согласие и одобрение изложенному в обращении высказали даже те, кто в этот момент был госпитализирован или находился в отъезде", - сказал Гагиев "Кавказскому узлу".

Гагиев ранее подал в Европейский суд по правам человека жалобу, в которой утверждал, что не участвовал в несогласованном митинге 27 марта 2019 года, но приехал на место акции, чтобы уговорить молодежь разойтись. По словам Гагиева, он провел на месте акции 5 минут - поняв, что протестующие не расходятся, он ушел. Однако активист без объяснения причин был задержан в своем доме утром 11 апреля, после чего на него был составлен административный протокол за действия или бездействие, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, и по решению суда он был арестован на 10 суток. Гагиев жаловался на условия содержания, а свое задержание и последующий арест, как полагает Гагиев, "не были необходимы в демократическом обществе".

Роль членов совета тейпов в том, что октябрьские события 2018 года прошли мирно, без негативных последствий, трудно переоценить, считает член совета тейпов Республики Ингушетия, глава рода Шоухаловых Муса Шаухалов.

"События весной 2019 года могли бы закончиться весьма печально, если бы не наши старейшины, которые сделали все, чтобы не было кровопролития. А за это их же и отправили за решётку. Это разве справедливо? И такую несправедливость по отношению к нашему народу мы испытываем на протяжении многих лет. А тут еще поправки к Конституции, которые уже принял Конституционный суд, а нам предлагают идти за них голосовать", - сказал он "Кавказскому узлу".

Принятые поправки к Конституции России продолжают политику упразднения республик, лишают их права на самоопределение, сохранение национальной культуры и языка, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Такая тенденция будет способствовать росту сепаратизма в стране и усиливает раскол между властью и обществом, констатировали они.

По словам Шаухалова, представители его рода своим обращением поддержали сограждан, которые чуть раньше отправили письмо Путину. «Этим мы хотели сказать, что в стремлении быть услышанными федеральной властью ингушский народ един. И поэтому за это обращение, которое было обсуждено и откорректировано на общем заседании рода, проголосовали единогласно», - отметил глава тейпа.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".