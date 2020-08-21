Суд признал незаконным задержание активиста в Махачкале

21 августа 2020, 08:17

Суд в Махачкале удовлетворил иск активиста Арсена Магомедова, который требовал признать незаконным задержание на акции в поддержку черкесского активиста Мартина Кочесоко и журналиста Ивана Голунова.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 июня активист Арсен Магомедов организовал в Махачкале акцию в поддержку московского журналиста Ивана Голунова и черкесского активиста Мартина Кочесоко. Акция планировалась в парке Ленинского комсомола - месте, специально отведенном для публичных мероприятий. Магомедов собирался записывать ролики в поддержку Голунова и Кочесоко, но его задержали и доставили в отдел полиции для объяснений.

17 августа суд начал рассматривать дело главы общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко, задержанного 7 июня 2019 года в Нальчике и обвиненного в приобретении и хранении наркотиков. Активист не признал себя виновным. Ранее он заявлял, что наркотики ему подбросили. Задержание и уголовное преследование активиста вызвали широкий резонанс, дело Мартина Кочесоко сравнили с делом Ивана Голунова, задержанного днем ранее, 6 июня 2019 года.

20 августа судья Советского райсуда Махачкалы Михраб Адзиев удовлетворил иск юриста и активиста Арсена Магомедова и признал незаконным его задержание 9 июня в парке, где Магомедов вместе с пятью другими активистами записывал видеообращение в поддержку Кочесоко и Голунова, сообщил 20 августа "Черновик".

Задержание Магомедова силовики обосновали тем, что "проводится несанкционированный митинг". Арсен Магомедов счел, что оснований задерживать и доставлять его в полицию не было, и обратился с иском в Советский районный суд. После отказа удовлетворить иск юрист обжаловал решение в Верховном суде Дагестана, который вернул дело в райсуд. Там активисту вновь отказали, а апелляционная инстанция опять вернула дело на новое рассмотрение.

Если решение суда вступит в силу, то в МВД по Дагестану будет подана жалоба на офицера, участвовавшего в задержании, рассказал юрист Марат Исмаилов, представляющий интересы Магомедова. "Мы потребуем привлечения его к дисциплинарной ответственности и компенсации морального вреда. Также обратимся в Следственный комитет РФ по РД для проверки на предмет превышения полномочий", - привело его слова издание.

Иск Арсена Магомедова поступил в суд 26 июня, административными ответчиками выступали УМВД по Махачкале и частное лицо, говорится в карточке дела, размещенной на сайте суда.

МВД по Дагестану пока не прокомментировало на своем сайте решение суда.

На "Кавказскому узле" в разделе "Персоналии" размещена биография Мартина Кочесоко.