Владимир Севриновский, автор: Vladsevr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57108830

28 мая 2020, 19:44

Журналист Владимир Севриновский задержан в Махачкале

Силовики задержали московского журналиста Владимира Севриновского во время фотосъемки в центре Махачкалы и требуют удалить сделанные снимки.

Владимир Севриновский - журналист, фотограф, продюсер документального кино, говорится в его биографии, опубликованной на персональном сайте. Родился в 1975 году в Москве, окончил факультет мировой экономики Государственного университета управления в 1997 году, отучился в аспирантуре вуза, получил степень кандидата экономических наук. Северный Кавказ Севриновский назвал основной областью своей экспертной деятельности: он руководит направлением "Чечня, Ингушетия и Дагестан" туристической фирмы "Кавказ Эксплорэр" и в 2019 году выпустил книгу о путешествиях на Северном Кавказе.

Севриновского доставили в отдел после задержания на углу улицы Гамзатова и проспекта Дахадаева в центре Махачкалы. Силовики требуют от журналиста, чтобы он удалил те снимки, на которых виден мобильный пост, расположенный на углу этих улиц, пишет со слов самого Севриновского "Новое дело".

В отделе силовик пообещал, что Севриновского отпустят, как только он удалит фотоснимки, однако разъяснить по просьбе законные основания такого требования отказался. После этого связь с Севриновским прервалась.

На площади, рядом с которой находится указанный пост МВД, регулярно проводится пикетирование в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева. Во время этих акций он уже попадал в объективы камер, отмечает издание.

Как писал "Кавказский узел", книга Владимира Севриновского "Люди на карте. Россия: от края до крайности" поступила в продажу 4 декабря 2019 года. Книга разделена на пять частей и одна из них рассказывает о Северном Кавказе. Севриновский признался, что очень любит Кавказ и считает, что знает его лучше, чем другие регионы. "Поэтому проблема отбора стояла особенно остро. Приходилось бить себя по рукам, чтобы эта часть не перевесила остальные", - подчеркнул он.

Примечание:

"Травля участников AniDag привлекла внимание к фестивалю", "Полиция разгоняет акцию против коррупции в Махачкале", "Памятка о правилах поведения в Дагестане вызвала споры в соцсетях".

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