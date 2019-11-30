Автор книги о путешествиях сравнил Северный Кавказ с Западной Европой

30 ноября 2019, 04:30

Истории о путешествиях на Северном Кавказе стали значимой частью книги "Люди на карте. Россия: от края до крайности" московского журналиста, фотографа и продюсера Владимира Севриновского. Кавказ кажется монолитным только со стороны, однако разница между кавказскими республиками не меньше, чем между государствами Западной Европы, отметил он.

Книга "Люди на карте. Россия: от края до крайности" поступит в продажу 4 декабря, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ее автор Владимир Севриновский.

Владимир Севриновский - журналист, фотограф, продюсер документального кино, говорится в его биографии, опубликованной на персональном сайте. Родился в 1975 году в Москве, окончил факультет мировой экономики Государственного университета управления в 1997 году, отучился в аспирантуре вуза, получил степень кандидата экономических наук. "В 2011 году оставил успешную карьеру в бизнесе, чтобы стать путешественником и независимым журналистом. Посетил все субъекты Российской Федерации и написал десятки статей, удостоенных журналистских премий. Позже начал иллюстрировать их собственными фотографиями", - написал о себе Севриновский. "Основная область экспертной деятельности — Северный Кавказ", - отмечает он. В последние годы Севериновского увлекло продюсирование документального кино, он сотрудничает с телекомпаниями Швейцарии, Великобритании, Франции и Германии, а также руководит направлением «Чечня, Ингушетия и Дагестан» туристической фирмы «Кавказ Эксплорэр».

Книга разделена на пять частей, одна из них повествует о Северном Кавказе, рассказал он. По словам автора книги, он уже давно работает на Северном Кавказе, много о нем писал, но в книгу вошли, в основном, ранние материалы, представляющие первый взгляд на эти регионы.

Взгляд этот "в чем-то немного наивный, но яркий", - сказал Севриновский. Новые истории не вошли в книгу потому, что сильно выбивались бы по духу, отметил он. "Надеюсь выпустить их в виде отдельных книг", - пояснил автор.

"Важно понимать, что я не пишу про конкретные республики, я ищу интересные истории, и если они пересекают границы субъектов России, это нормально. Например, я описываю поездку британских телевизионщиков, которая начинается в Сочи и заканчивается в Дагестане. Неудивительно, что они проезжают почти все республики, и среди персонажей там карачаевский салафит, чеченские рокеры, осетинские неформалы и много других людей», - рассказал он.

Севриновский признался, что очень любит Кавказ и считает, что знает его лучше, чем другие регионы. "Поэтому проблема отбора стояла особенно остро. Приходилось бить себя по рукам, чтобы эта часть не перевесила остальные", - подчеркнул он.

По мнению автора, Кавказ кажется чем-то монолитным только со стороны, но разница между кавказскими республиками не меньше, чем между государствами Западной Европы.

"В то же время, чем больше изучаешь Россию, тем больше общего видишь в ее частях. Зачастую, в довольно неожиданных местах. К примеру, этим летом я летал на Чукотку, снимать фильм о китобоях. Глава общины - матерый, мощный чукча, который в родной тундре каждый холмик знает и с белыми медведями разговаривает на чукотском. Прихожу к нему домой - а там на гвоздике кубанская папаха висит. Оказывается, у него дед - казак. А у его первого помощника отец - ингуш. И по духу между чукчами и кавказцами очень много общего: храбрость, гостеприимство, некоторая патриархальность, любовь к оружию», - рассказал автор Севриновский.

По его мнению, Кавказ - самый активный и буйный из российских регионов. "Здесь всего много - и хорошего и плохого. И это, конечно, накладывает отпечаток на истории. Вдобавок, я не знаю других мест в России, где сохранилась бы традиция хождения по канату, о которой у меня идет речь. Другая, менее приятная традиция - умыкание невест - еще недавно была и в других регионах. Например, нам про нее рассказывали в Мордовии. Но там она угасла. На Кавказе с ней тоже в последние годы успешно борются", - сказал автор книги.

Обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе. Особенно часто такие случаи происходят в Чечне, Дагестане и Ингушетии, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Похищение невест – преступление или традиция?".

По словам Севриновского, "в книге много цветных иллюстраций, над ней работал известный тандем дизайнеров - Кирилл Благодатских и Анна Наумова". "Соавторов и рецензентов нет, это все же не научная работа", - отметил он. По его словам, книгу согласилось выпустить издательство , предзаказ на нее можно оформить со скидкой на сайте издательства.

Книгу "Люди на карте. Россия: от края до крайности" Владимира Севриновского можно купить по предзаказу, ее цена составляет 650 рублей, следует из данных на сайте издательства "Бослен". "Путевые заметки и документальные очерки сливаются в масштабное полотно. Наблюдения автора перемежаются голосами героев: шаманов, школьников, художников, водителей, рабочих, жителей мегаполисов и сел от Чечни до Чукотки. Особую атмосферу книге придают фотографии, сделанные автором. Истории из разных регионов перекликаются друг с другом. Кажущиеся противоречия оборачиваются смысловыми рифмами, связывающими страну воедино", - говорится в аннотации книги.

Книга стала итогом путешествий по регионам России, написал Севриновский в своем Telegram-канале. "Году эдак в 2011-м я осознал, что не знаю своей страны... Тогда я решил посетить все регионы России. В ходе этого путешествия, растянувшегося на много лет, я стал и журналистом, и фотографом - то есть, самим собой", - рассказал он. По словам Севриновского. в каждом субъекте России он старался отыскать "некую интересную историю, и выстроить их в последовательности, которая была бы органичной. Тем самым связав страну воедино". "Книга, хотя в ней много трэша, получилась довольно счастливой", - заключил автор книги.