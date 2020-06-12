Два дагестанских издания выступили в поддержку Абдулмумина Гаджиева

12 июня 2020, 22:34

Издания "Черновик" и "Новое дело" вышли сегодня с одинаковой первой полосой с надписью: "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев". Акция призвана привлечь внимание общества и власти к делу Абдулмумина Гаджиева, а также напомнить, что за без малого год со времени его ареста вина журналиста не доказана.

Как сообщал "Кавказский узел", Гаджиев с 14 июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. После того как следствие заявило о причастности Гаджиева к признанным экстремистскими и запрещенным в России судом организациям "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" и "Высший военный маджлисуль шура объединенных сил моджахедов Кавказа", шансы обвиняемого на освобождение из-под стражи стали ниже, указала в апреле защита. 10 июня Верховный суд Дагестана постановил продлить на два месяца срок содержания под стражей Гаджиеву, а также проходящим с ним по делу Абубакару Ризванову и Кемалу Тамбиеву.

Журналист дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев настаивает на своей невиновности. Согласно фабуле обвинения, Абдулмумин Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам.

Номер "Черновика", вышедший с надписью "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев" на первой полосе, выполняет несколько задач, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора еженедельника "Черновик" Магомед Магомедов. В первую очередь, эта полоса призвана оказать поддержку Абдулмумину Гаджиеву, Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову, которые уже в течение года находятся под стражей, сказал он. Вторая задача – довести до общества свою позицию о том, что мы уверены в невиновности Гаджиева. "Мы считаем своего коллегу невиновным. Мы считаем, что... уголовное дело сфабриковали", - пояснил Магомедов.

Редакция "Черновика" также хотела показать властям и обществу, что издание не одиноко в своей оценке событий вокруг Гаджиева, сказал он.

Журналист также отметил, что выход этого номера должен стать напоминанием федеральным средствам массовой информации, что спустя год с момента задержания Гаджиева ситуация с его делом разрешилась.

Магомедов подчеркнул, что коллеги Гаджиева из федеральных средств массовой информации достаточно пристально следят за развитием событий вокруг уголовного дела и реагируют на малейшую динамику. "Московские коллеги сильно нас поддержали, за что мы им очень благодарны", - сказал он.

Журналист рассказал, что количество людей, знакомых с ситуацией Гаджиева, только увеличивается, несмотря на ограничения из-за коронавируса и невозможность проведения еженедельных одиночных пикетов. Магомедов считает, что это стало возможным из-за большого количества информации в интернете и детального освещения дела со стороны республиканских и федеральных СМИ. "Когда мы проводим еженедельные виртуальные пикеты, мы видим увеличение количества людей, поддерживающих данное мероприятие", - отметил Магомедов.

С 28 марта в Дагестане действует запрет на проведение массовых мероприятий, закрыты точки розничных продаж, за исключением продовольственных магазинов и аптек, не работают салоны красоты, торговые центры, бассейны, бани, рынки, кафе и рестораны. 31 марта в Дагестане был объявлен режим самоизоляции, который предусматривает запрет на передвижение. 30 марта еженедельные пикеты в поддержку Гаджиева из-за ограничений было решено перевести в онлайн-формат. Организаторы призвали поддержать дагестанского журналиста публикациями в соцсетях и мессенджерах. По 20-30 человек вторую неделю поддерживают виртуальные пикеты с требованием освободить дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, заявили в апреле организаторы акции. Подробная информация о динамике распространения вируса и мерах, принятых властями, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Редакция газеты "Новое дело" также приняла решение поддержать Абдулмумина Гаджиева, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор издания Гаджимурад Сагитов. Он отметил, что журналистское сообщество пристально следит за развитием событий вокруг уголовного преследования Гаджиева. "Следствию в течение года не удалось убедить и привлечь на свою сторону даже тех, кто сомневался [в его невиновности]", - отметил Сагитов.

Сегодняшние номера дагестанских еженедельников являются прежде всего поддержкой Гаджиева, Кемаля Тамбиева и Абубакара Ризванова, считает корреспондент "Нового дела" Идрис Юсупов. Кроме того, это попытка привлечь внимание общества и властей республики к их делу, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ограничения из-за коронавируса и отмена еженедельных пикетов только усилили интерес общества к делу Гаджиева, считает он. Юсупов отметил, что еженедельные акции в поддержку журналиста, которых проходили до начала пандемии, не получали такого отклика у людей, как проводимые каждую неделю виртуальные пикеты, устраиваемые сторонниками Гаджиева в социальных сетях. "Терпение людей не бесконечно. Если раньше у кого-то были сомнения [в невиновности Гаджиева], то сейчас, я думаю, ни у кого сомнений нет", - сказал он.

Жена Абдулмумина Гаджиева Дана Сакиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что до задержания мужа работать полный рабочий день у нее не было необходимости. "Практически сразу после задержания [мужа] перешла на полный [рабочий график]", - сказала она. Супруга журналиста рассказала, что ее родственники поддерживают семью, также помогают родные Гаджиева.

Сакиева рассказала, что в последний раз видела супруга во время судебного заседания по избранию меры пресечения. Она пояснила, что прийти на встречу с мужем в СИЗО в качестве общественного защитника она не может со времени введения карантина из-за коронавируса. Адвокаты во время карантина могли посещать Гаджиева в СИЗО, а с начала мая их тоже перестали допускать, рассказала Сакиева.

Адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов рассказал корреспонденту "Кавказскому узлу", что решение суда от 10 июня о заключении журналиста под стражу не обжаловано. Защита готовит жалобу и планирует подать ее в вышестоящую инстанцию в течение установленного законом срока, пояснил он.

Напомним, в июне 2019 года три независимых дагестанских издания - "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" - решили выпустить номера с одинаковой первой полосой в поддержку Гаджиева "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев". "Так мы выразим протест и потребуем у судебных органов изменить меру пресечения редактору отдела "Религия" Гаджиеву на не связанную с лишением свободы", - заявил тогда главный редактор "Черновика" Маирбек Агеев.