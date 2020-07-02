Наталья Стришняя оставлена под домашним арестом по делу о вымогательстве

02 июля 2020, 20:13

Ростовский суд до 6 августа продлил срок домашнего ареста бывшей жене осужденного по делу о "кущевской резне" Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней, обвиняемой в вымогательстве 77 миллионов рублей у кубанского предпринимателя.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 апреля суд продлил срок домашнего ареста Натальи Стришней до 6 июля. В ноябре 2019 года суд вернул дело в отношении Стришней на доработку в прокуратуру.

Наталью Стришнюю задержали 29 июня 2019 года по делу о вымогательстве денег у предпринимателя в офисе агрофирмы "Слава Кубани". По версии следствия, в 2010 году Наталья и Иван Стришние вместе с предпринимателем Федором Стрельцовым, который находится в международном розыске, заставили собственника агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 77 миллионов рублей. В марте 2020 года по этому делу был обвинен и бывший супруг Стришней Вячеслав Цеповяз.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону сегодня продлил до 6 августа срок пребывания под домашним арестом бывшей супруге члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней и ее брату Ивану по делу о вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ). Обвиняемые просили суд смягчить меру пресечения - выпустить их под залог или применить ограничительные меры, но суд отказал в просьбе, отметив, что они обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, сообщил сегодня "Коммерсант".

Информацию о продлении домашнего ареста Наталье Стришней подтвердил адвокат Генрих Хачатуров. "Расследование дела завершено, обвиняемые с ним сейчас знакомятся", - приводит его слова "КП-Кубань". Он добавил, что после того, как Стришняя изучит материалы дела, оно будет направлено в суд.

Максимальное наказание по ч.3 ст.163 УК РФ составляет 15 лет лишения свободы.

Бывший супруг Стришней, Вячеслав Цеповяз, был признан виновным по делу об убийстве бандой Цапка 12 человек в ноябре 2010 года в станице Кущёвской Краснодарского края. Его приговорили к 20 годам колонии, трое из еще пяти осужденных получили пожизненные сроки, говорится в материале "Дело банды Цапка", опубликованном на "Кавказском узле".

Комментариями обвиняемых или их представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" размещает информацию о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня".