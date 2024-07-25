Житель Краснодара получил длительный срок по делу о госизмене

25 июля 2024, 19:19

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Военный суд приговорил жителя Краснодара Ивана Ковтуновского к 11 годам лишения свободы за попытку примкнуть к украинскому вооруженному формированию.

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара Ивану Ковтуновскому по делу о госизмене Молодой человек приговорен к 11 годам заключения за приготовления к совершению государственной измены и участию в деятельности террористической организации, , сообщило сегодня РИА "Новости".

23-летний молодой человек, предварительно выяснив способы въезда на территорию Украины, в июне 2023 года отправился к месту дислокации украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России (украинское военизированное объединение Легион «Свобода России» запрещено на территории России)", чтобы вступить в его ряды, сообщила прокуратура Ростовской области.

"В июне 2023 года преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов", - указано в сообщении на сайте ведомств.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело против Ковтуновского поступило в суд в ноябре 2023 года, состоялись 15 заседаний, последнее из них было намечено на сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя станицы Ленинградской Даниила Зинковского, признав его виновным в попытке перейти на сторону Украины и вступить в одно из вооруженных формирований.

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