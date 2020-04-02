Ростовский суд продлил арест Наталье Стришней

02 апреля 2020, 11:45

Суд в Ростове-на-Дону продлил до 6 июля срок домашнего ареста бывшей супруги члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней, обвиняемой в вымогательстве. Судебно-психиатрическая экспертиза не подтвердила предположение о невменяемости Стришней.

Как сообщал "Кавказский узел", в ноябре 2015 года суд в Ростове-на-Дону направил дело Натальи Стришней, обвиняемой в вымогательстве, на доработку.

Наталью Стришнюю задержали 29 июня 2019 года по делу о вымогательстве денег у предпринимателя в офисе агрофирмы "Слава Кубани". По версии следствия, в 2010 году Наталья и Иван Стришние вместе с предпринимателем Федором Стрельцовым, который находится в международном розыске, принудили собственника агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 77 миллионов рублей. В марте 2020 по этому делу был обвинен и бывший супруг Стришней Вячеслав Цеповяз.

Суд до 6 июля продлил срок домашнего ареста и Наталье Стришней, и ее брату, сообщил адвокат потерпевших Генрих Хачатуров.

По его словам, решение было вынесено 1 апреля, передало в тот же день РИА "Новости".

В ноябре 2019 года Наталья Стришняя впала в кому и была госпитализирована в реанимацию. Она уже несколько лет страдает серьезным заболеванием, сообщил адвокат Стришней. К 11 ноября Стришняя вышла из комы.

Следствие предположило, что Стришняя впала в кому после попытки суицида, и назначило экспертизу. "Судебно-психиатрическая экспертиза признала Стришнюю Наталью вменяемой как в момент совершения преступления, так и в настоящее время. Стришняя не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера", - процитировал 1 апреля Генриха Хачатурова ТАСС.

Бывший супруг Стришней, Вячеслав Цеповяз, был признан виновным по делу об убийстве бандой Цапка 12 человек в ноябре 2010 года в станице Кущёвской Краснодарского края. Его приговорили к 20 годам колонии, трое из еще пяти осужденных получили пожизненные сроки, говорится в материале "Дело банды Цапка", опубликованном на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" размещает информацию о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня".