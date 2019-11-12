Наталья Стришняя вышла из комы

12 ноября 2019, 08:30

Бывшая жена члена "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, но пока остается в реанимации, сообщил ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", заседание суда по делу Натальи Стришней 6 ноября было отложено в связи с тем, что она впала в кому и попала в реанимацию. Обвиняемая, которую суд ранее отпустил под домашний арест, уже несколько лет страдает серьезным заболеванием, и на последнем заседании она себя очень плохо чувствовала, сообщил адвокат. Защита потерпевшего усмотрела в этом попытку затянуть рассмотрение дела.

Наталью Стришнюю задержали 29 июня по делу о вымогательстве денег у предпринимателя в офисе агрофирмы "Слава Кубани". По версии следствия, в марте 2010 года Наталья и Иван Стришние вместе с предпринимателем Федором Стрельцовым, который объявлен в международный розыск, принудили собственника агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 77 миллионов рублей. Наталье Стришней предъявлено обвинение по статье о вымогательстве, ей грозит до 15 лет заключения.

Наталья Стришняя, бывшая жена осужденного члена "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, вышла из комы, сообщил 11 ноября со ссылкой на ее адвоката Мурада Мусаева ТАСС.

"Вышла из комы, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких", - цитирует Мусаева агентство.

Наталья Стришняя остается в реанимации, но уже дышит самостоятельно. Угрозы ее жизни уже нет, сообщил адвокат, затруднившись сказать, сколько еще его подзащитная пробудет в больнице.

"Есть проблемы с памятью, но она адекватна и понимает, что происходит", - цитирует Мусаева на своем сайте "Российская газета".

В суде в Ростове-на-Дону 14 ноября должно состояться заседание по делу Стришней и ее брата. Участвовать в заседании Наталья Стришняя, скорее всего, еще не сможет, а без нее проводить заседание невозможно, сообщило 11 ноября мнение Мурада Мусаева РИА "Новости".