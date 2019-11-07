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07 ноября 2019, 08:31

Наталья Стришняя попала в реанимацию перед заседанием суда

Заседание суда по делу Натальи Стришней, бывшей жены члена "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, отложено в связи с тем, что она впала в кому, сообщил 6 ноября адвокат. Защита потерпевшего усмотрела в этом попытку затянуть рассмотрение дела.

Как писал "Кавказский узел", Наталью Стришнюю, бывшую жену члена "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, задержали 29 июня по делу о вымогательстве денег у предпринимателя в офисе агрофирмы "Слава Кубани". Впоследствии срок ее ареста был продлен до 23 октября. Арестован и ее брат Иван Стришний. Железнодорожный районный суд в Ростове-на-Дону 21 октября продлил на полгода срок содержания под стражей Натальи Стришней.

По версии следствия, в марте 2010 года Наталья и Иван Стришние вместе с предпринимателем Федором Стрельцовым, который объявлен в международный розыск, принудили собственника агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 77 миллионов рублей. Наталье Стришней предъявлено обвинение по статье о вымогательстве, ей грозит до 15 лет заключения.

Наталья Стришняя, которая обвиняется в вымогательстве, впала в кому. Процесс по ее делу отложен до 14 ноября, сообщил 6 ноября со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного суда Ростова-на-Дону "Интерфакс".

Стришняя вечером 5 ноября была доставлена в реанимацию в состоянии комы после попытки суицида, сообщил 6 ноября со ссылкой на ее адвоката Андрея Ригерта "Коммерсант".

Она могла испытывать сильный стресс от того, что осознала перспективу лишиться имущества и попасть в колонию по приговору о вымогательстве, заявил собеседник издания.

"Диагноз - кома неизвестной этиологии. Пока точно мы не знаем, о чем идет речь", - цитирует  адвоката Натальи Стришней Мурада Мусаева ТАСС.

Обвиняемая, которую суд ранее отпустил под домашний арест, уже несколько лет страдает серьезным заболеванием, и на последнем заседании она себя очень плохо чувствовала, сообщил адвокат.

В доме Стришней удалось обнаружить записку, рассказал Мусаев.

"В ней она винит конкретных людей в том, что на нее было оказано давление, и с этим жить она не может. Сейчас она в реанимации Кущевской районной больницы на искусственном дыхании. Врачи говорят, что она находится между жизнью и смертью, ничего не обещают", - цитирует адвоката Мурада Мусаева РБК.

Один из указанных в записке, адвокат потерпевшего по уголовному делу Александра Исюка Генрих Хачатуров заявил, что, по его информации, Стришняя на самом деле не находится в коме, информирует издание.

Это сделано специально, чтобы оказать давление на потерпевшую сторону и затянуть рассмотрение дела в суде, считает адвокат.

"Кавказский узел" публикует новости о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело банды Цапка".

Примечание:

"Бывшая жена Цеповяза задержана на Кубани по делу о вымогательстве", "Ростовское управление ФСИН рассказало о голодовке бывшей жены Цеповяза", "Отец судьи Мартыновой осужден за мошенничество с землями Цапков".

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