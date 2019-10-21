Наталья Стришняя. Фото: кадр видео Russian Newshttps://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=HVtpfBcTt68

21 октября 2019, 12:51

Бывшая жена Цеповяза оставлена под арестом

Продлен на полгода срок содержания под стражей Натальи Стришней, бывшей супруги члена "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, сообщили сегодня в ростовском суде.

Как информировал "Кавказский узел", Наталью Стришнюю задержали 29 июня по делу о вымогательстве денег у предпринимателя в офисе агрофирмы "Слава Кубани". Впоследствии срок ее ареста был продлен до 23 октября. Арестован и ее брат Иван Стришний. 

По версии следствия, в марте 2010 года Наталья и Иван Стришние вместе с предпринимателем Федором Стрельцовым, который объявлен в международный розыск, принудили собственника агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 77 миллионов рублей. Наталье Стришней предъявлено обвинение по статье о вымогательстве, ей грозит до 15 лет заключения. 

Железнодорожный районный суд в Ростове-на-Дону постановил оставить Наталью Стришнюю под арестом еще на полгода, сообщил представитель суда. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", наложен арест, информировал сегодня ТАСС.

О том, продолжает ли находиться под стражей Иван Стришний, в сообщении не говорится.

На сайте Железнодорожного райсуда в Ростове-на-Дону к 12.51 мск 21 октября не появилось информации о продлении ареста Наталье Стришней. Согласно картотеке на сайте суда, 18 октября состоялись предварительные слушания по делу Стришних.

Ранее суд признал семерых членов банды Цапка виновными в совершенном в ноябре 2010 года убийстве 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края. В частности, бывший супруг Стришней Вячеслав Цеповяз был осужден на 20 лет колонии. Он отбывал наказание в Амурской области, но после публикации в СМИ свидетельств о комфортной жизни в заключении Цеповяза перевели в Хабаровск. 10 июля начальник колонии в Амурской области и его заместитель были обвинены в превышении полномочий.

"Кавказский узел" собирает новости о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело банды Цапка".

Примечание:

"Отец судьи Мартыновой осужден за мошенничество с землями Цапков", "В Краснодарском крае связанная с семьей Цапков адвокат заподозрена в мошенничестве на 48,5 миллиона рублей", "Арест Надежды Цапок по новому уголовному делу продлён на полгода".

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