Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 15 тысяч

26 июня 2020, 18:55

517 новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Азербайджане. За сутки семь пациентов скончались, число умерших достигло 187.

Как сообщал "Кавказский узел", к 25 июня в Азербайджане общее число инфицированных COVID-19 достигло 14 852, из них 180 пациентов умерли.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За последние сутки в Азербайджане скончались семь пациентов с подтвержденным COVID-19, зафиксировано 517 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели и выписаны из больниц 305 человек, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в оперативном штабе при кабинете министров страны.

С начала пандемии в Азербайджане подтверждено 15 369 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 8364 человек вылечились, 18 умерли, 6818 пациентов находятся на лечении в медучреждениях. В стране проведено 456 215 тестов на коронавирус, в том числе 6980 - за последние сутки, отмечает оперштаб.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Сколько стоит побег из карантина" на "Кавказском узле" .