Суд оставил Зарифу Саутиеву под стражей

18 июня 2020, 15:34

Ессентукский городской суд постановил сегодня продлить срок ареста ингушской активистки Зарифы Саутиевой до 12 июля. Следствие искусственно затягивает ознакомление Саутиевой с делом, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня суд на Ставрополье продлил до 25 июня срок содержания под стражей ингушской активистки Зарифы Саутиевой. Освободить Саутиеву просили лидер партии "Яблоко" Николай Рыбаков, глава совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов и сотрудники "Мемориала" Светлана Ганнушкина и Олег Орлов, однако суд проигнорировал их поручительство.

Зарифа Саутиева наряду с еще четырьмя активистами обвинены в участии в экстремистском сообществе, а лидеры протестов Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов, Муса Мальсагов - в создании этого сообщества. Все они включены в опубликованный 8 июня обновленный перечень людей, причастных к экстремистской деятельности. Саутиеву также обвиняеют в организации насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти, во время протестов в Магасе 26–27 марта 2019 года.

Сегодня Ессентукский городской суд продлил Саутиевой арест до 12 июля. Удовлетворяя ходатайство следствия, судья отметила, что обвинения, предъявляемые активистке, обоснованные. Кроме того, несмотря на положительные характеристики, Саутиева склонна к противоправному поведению, считает судья. Саутиеву привезли в Ессентуки из Нальчика, хотя ее адвокат Билан Дзугаев просил позволить обвиняемой принять участие в заседании суда по видеоконференцсвязи.

Следствие просило продлить арест Саутиевой, чтобы закончить ознакомление обвиняемой и ее адвоката с материалами дела. Однако Дзугаев утверждает, что следствие искусственно затягивает это ознакомление.

Саутиева находится под стражей с 12 июля 2019 года. Расследование уголовного дела в отношении нее было завершено 27 февраля, говорится в сегодняшней публикации на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Ессентукский городской суд к 15.34 мск 18 июня не разместил на своем сайте информацию о продлении Саутиевой ареста.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добавившиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 из них стали фигурантами уголовных дел. Саутиева, как и Мальсагов, Чемурзиев и Барахоев, признаны ПЦ "Мемориал" политзаключенными. При этом Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам.

Информация о задержаниях активистов отслеживается "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов", а новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа - на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".