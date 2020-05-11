Владельцы магазинов в Нагорном Карабахе пожаловались на убытки

11 мая 2020, 19:24

До 11 июня продлен режим чрезвычайной ситуации по коронавирусу в Нагорном Карабахе. Владельцы небольших магазинов рассказали о связанных с ограничениями убытках.

Число инфицированных коронавирусом в Нагорном Карабахе 10 мая достигло 14. За минувшие сутки оно не изменилось. В трех общинах Шаумянского района республики – Нор Вериншен, Чапни, Нор Браджур – введен режим обязательной самоизоляции, ограничены въезд и выезд.

С 12 апреля в Нагорном Карабахе действует режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России.

Власти Нагорного Карабаха сочли нужным продлить режим ЧС

В связи с распространением коронавируса принято решение о продлении срока действия чрезвычайной ситуации на 30 дней, до 22:00 11 июня 2020 года включительно, отмечается в указе, опубликованном сегодня на сайте президента Нагорного Карабаха.

На 11 мая из 14 заразившихся коронавирусом в Нагорном Карабахе вылечились восемь человек. В изоляции находятся 15 человек, протестировано – 359, смертельных случаев нет, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в Министерстве здравоохранения Нагорного Карабаха.

"Такие решения необходимы для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Очень важно, чтоб ситуация держалась под контролем", - написал комментарий к сообщению о продлении режима ЧС на странице информационного штаба Нагорного Карабаха в Facebook Нарек Погосян.

Жители Степанакерта рассказали о жизни в условиях угрозы коронавируса

Жительница Степанакерта Нуне Погосян считает, что продление режима ЧС - правильное решение, на жизнь в условиях карантина она не жалуется. "Живется неплохо – привыкаешь", - сообщила Погосян корреспонденту Кавказского узла".

"Моя семья с особыми трудностями не сталкивается. Просто не планируем поездки за пределы республики, крупных покупок не делаем, в гости ходим только к очень близким людям. В хорошую погоду дети играют во дворе. Работаем из дома, зарплату получаем исправно. Единственное, что волнует, – это то, что все же коронавирус распространяется, но мы надеемся, что дальше приграничных с Арменией сел вирус не распространится", - заметила женщина.

"Я наемный рабочий, потому продолжаю ходить на работу. Жена – домохозяйка, сидит дома с детьми. Старшие члены семьи продолжают заниматься своими делами – огород, хозяйство, внуки. Так и дни проходят. Не могу сказать, что наша жизнь сильно изменилась. А то, что продлили ЧС – правильное решение, это вносит некое спокойствие, что ситуация контролируется", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" 47-летний Эдик Саргсян.

Владельцы непродовольственных магазинов понесли убытки

Владелица небольшого магазина одежды и обуви Маргарита Акопян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее небольшой бизнес приносит убытки. "В апреле продаж вообще не было. Но я надеялась, что в мае ситуация изменится, после 12 мая дороги с Арменией будут открыты и я смогу поехать за товаром. Но режим ЧС продлен, теперь даже не знаю, что делать. Придется на время закрыть магазин, потому что летний сезон начинается, а у меня нет новой коллекции одежды и обуви, а это значит, что в мой магазин покупатели заходить не будут", - заметила женщина.

Владелец семейного бизнеса по продаже овощей и фруктов в Степанакерте, который попросил называть его Вазген, заметил, что особых трудностей не чувствует, потому, что "людям всегда надо есть". "Сезон свежих фруктов и овощей, а разрешение привозить у меня есть. Люди покупают так же, как и раньше. На границе меня проверяют медики, машина дезинфицируется, так что я не могу пожаловаться, что наш семейный бизнес в минусе", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла"

Владелица магазина женской одежды Т. Асрян заявила, что с трудом собрала деньги на аренду помещения. "Праздники, свадьбы, дни рождения люди не отмечают, а это значит, что новые платья никто не покупает. Покупают только самое необходимое – белье, тапки. Я второй месяц не могу взять продавщицу, потому что не смогу обеспечить выплату зарплаты. Сама выполняю обязанности продавца. Скорее всего, придется договариваться с арендодателем, чтобы отсрочили плату за помещение", - призналась женщина в беседе с корреспондентом "Кавказского узла".

Продавщица магазина продуктов питания в Степанакерте Нелли Петросян рассказала, что когда ввели режим ЧС, люди начали скупать оптом все, что возможно. "Покупали муку мешками, сахар и рис килограммами. Подсолнечное масло увозили ящиками", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла". Теперь в основном приходят за хлебом, молочными продуктами или свежими яйцами. "Думаю, люди не особо боятся коронавируса, потому что маски и перчатки используют единицы. Хотя маски, перчатки и даже дезинфицирующие средства везде продаются", - отметила Петросян.

Советы специалистов, как избежать инфицирования COVID-19, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а в материале "Коронавирус. Горячие линии" указаны номера телефонов для консультаций по коронавирусу. Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Коронавирус рвется на Кавказ".