10 мая 2020, 18:38

До 14 увеличилось число заразившихся COVID-19 в Нагорном Карабахе

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Нагорном Карабахе, и общее число заболевших возросло до 14, из которых восемь уже вылечились, подсчитали в минздраве.

"Кавказский узел" писал, что власти Нагорного Карабаха предписали самоизолироваться жителям трех общин - Нор Вериншен, Чапни и Нор Браджур Шаумяновского района. С 12 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа"

Тесты на COVID-19 у 37 из 41 протестированных 9 мая в Нагорном Карабахе оказались отрицательными, а у четырех - положительными. Эти четыре человека имели контакты с зараженными из общины Нор Вериншен, у которых был выявлен коронавирус 7 мая, сообщил сегодня региональный минздрав. 

«Таким образом, на 10 мая в республике выявлено 14 случаев коронавируса, 8 человек вылечились, в изоляции с подозрением на коронавирус находятся 17 граждан, всего протестировано 359 человек, смертельных случаев нет», - сообщила сотрудница минздрава корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов, как избежать инфицирования COVID-19, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а в материале "Коронавирус. Горячие линии" указаны номера телефонов для консультаций по коронавирусу. Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Азербайджан опередил Армению по числу умерших от COVID-19 за сутки", "Память погибших в двух войнах почтили в Степанакерте", "Более 1700 человек зарегистрировались в акции "Бессмертный полк" в Нагорном Карабахе".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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