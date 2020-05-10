10 мая 2020, 01:24

Третья община в Нагорном Карабахе изолирована в связи с коронавирусом

Для жителей общины Нор Браджур Шаумянского района с 9 мая введен режим обязательной самоизоляции и ограничены въезд и выезд.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая число инфицированных коронавирусом в Нагорном Карабахе достигло 10. Власти предписали самоизолироваться жителям общин Нор Вериншен и Чапни Шаумяновского района.

Комендант Нагорного Карабаха Григорий Мартиросян решил изолировать с 9 мая общину Нор Браджур, поскольку местные жители контактировали с двумя зараженными из Нор Вериншен, сообщили в Минздраве корреспонденту "Кавказского узла".

В ведомстве отметили, что число зараженных, по состоянию на 9 мая, по-прежнему составляет 10, шесть из них выздоровели. В изоляции в лечебных учреждениях находятся 15 человек, протестированы - 359, рассказали в Минздраве Нагорного Карабаха.

Информационный штаб при коменданте Нагорного Карабаха сообщил, что в изолированных общинах проведены работы по дезинфекции.

В Нагорном Карабахе с 12 апреля действует режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". По этой причине были отменены массовые мероприятия по случаю 9 мая, когда жители Нагорного Карабаха отмечают победу в Великой Отечественной войне, создание Армии обороны и годовщину освобождения Шуши.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Азербайджан опередил Армению по числу умерших от COVID-19 за сутки", "В Баку возобновилась деятельность метрополитена", "9 мая жители Грузии отметят в условиях ограничений и запретов".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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