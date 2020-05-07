Южная Осетия опередила Нагорный Карабах по количеству пациентов с коронавирусом

07 мая 2020, 23:39

В странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, к вечеру 7 мая выявлено 5727 случаев заражения коронавирусом. В Южной Осетии, где до 6 мая не было ни одного пациента с коронавирусом, за сутки выявлено 8 новых случаев.

Как информировал "Кавказский узел", к вечеру 6 мая общее количество инфицированных коронавирусом на Южном Кавказе, включая непризнанные республики, достигло 5 533. Больше всего новых случаев, 163, зафиксирован,оы в Армени.

На главной странице "Кавказского узла" в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным американского университета Джонса Хопкинса на 23.10 мск, за последние сутки в странах Южного Кавказа выявлено 184 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в Азербайджане, Армении и Грузии достигло 5 703.

Армения, уступающая Азербайджану и Грузии по численности населения, сохранила лидерство по новым случаям заражения и по общему числу. Так, в стране за сутки число зараженных увеличилось на 102, а общее количество пациентов с COVID-19 составило 2 884.

В Азербайджане из 2 204 случаев инфицирования зарегистрированы 77 новых. В Грузии на сегодня выявлены 615 случаев заражения, в том числе 5 за последние сутки.

По данным национальных статистических служб, в III квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии на 1 января 2019 года проживали 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана на 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. 28 февраля пациента с COVID-19 выявили в Азербайджане. О первом случае инфицирования в Армении власти страны сообщили 1 марта; 7 апреля первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Нагорном Карабахе и Абхазии. Южная Осетия сообщила о первых выявленных случаях коронавируса 6 мая.

О 8 новых случаях заражения коронавирусом сегодня сообщили власти Южной Осетии, общее число инфицированных в непризнанной республике достигло 11. В Нагорном Карабахе зафиксировали 2 новых случая из общего количества 10. В Абхазии выявлено только 3 случая заражения, один из которых смертельный.

Таким образом, общее число зараженных на Южном Кавказе, включая непризнанные республики, составило 5727, выздоровели 3012 пациентов.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".