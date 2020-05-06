Медицинский работник в защитном костюме. Май 2020 года. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

06 мая 2020, 20:12

68% новых заражений COVID-19 на Южном Кавказе произошли в Армении

Число случаев инфицирования коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, выросло за сутки на 239. Из них 163 зафиксированы в Армении.

Как информировал "Кавказский узел", к вечеру 5 мая в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, насчитывалось 5294 случая заражения коронавирусом. Армения оставалась лидером и по количеству новых случаев инфицирования, и по общему числу пациентов с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Азербайджане за минувшие сутки число зараженных выросло на 67 и достигло 2127. В Грузии это число выросло на шесть и составляет теперь 610.

В Армении за минувшие сутки произошел наибольший рост числа зараженных - 163, всего с начала пандемии коронавируса в стране зафиксированы 2782 случая заражения. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении, суточный прирост зараженных к сегодняшнему дню стал рекордом за все время, информировало издание Panarmenian.

Всего в Армении, Грузии и Азербайджане к сегодняшнему дню зарегистрированы 5519 случаев заражения. Из них больше половины - 50,4% - приходится на Армению, самую малонаселенную из этих стран. Армения с большим отрывом опережает Грузию и Азербайджан и по числу зараженных на 100 тысяч населения - 93,95.

Согласно данным национальных статистических служб, в III квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии на 1 января 2019 года проживали 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана на 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

Власти Нагорного Карабаха сообщили, что число случаев заражения коронавирусом остается равным восьми, причем шесть человек из них выздоровели. В Абхазии ранее были зафиксированы три случая заражения, выздоровели двое пациентов. В Южной Осетии сегодня были подтверждены три первых случая заражения.

Таким образом, общее число случаев заражения на Южном Кавказе, включая непризнанные республики, достигло 5634, рост за сутки составил 239.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Двадцать грузинских врачей заразились COVID-19", "Активисты в Тбилиси и Батуми выступили против чрезвычайного положения", "Грузинское село Гванкити закрыто на карантин".

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