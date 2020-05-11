11 мая 2020, 11:00
Сняты ограничения на въезд в Тбилиси
Столица Грузии, которая была закрыта из-за эпидемии коронавируса, сегодня открылась для въезда и выезда, объявило правительство страны. За сутки в Грузии зарегистрировано три новых случая заражения COVID-19.
Как писал "Кавказский узел", власти Грузии 27 апреля начали поэтапное снятие ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. На первом этапе были разрешены поездки на легковых машинах и такси, сняты ограничения на интернет-торговлю и доставку продуктов. 5 мая был начат второй этап, в рамках которого открылся въезд в Кутаиси и Батуми. Кроме того, в стране возобновили работу автомойки, автосервисы, стройкомпании и пункты ремонта бытовой техники.
На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на Южном Кавказе и юге России. О динамике распространения вируса, в том числе в Грузии, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".
Столица Грузии, которая была закрыта с 15 апреля, сегодня открылась для въезда и выезда, сообщила сотрудница пресс-службы администрации правительства Грузии. "Все въезды и выезды из Тбилиси открыты с 06.00 (05.00 мск). Автомобили без проблем передвигаются как из города, так и в город", - сказала она.
По ее словам, на въездах в Тбилиси по-прежнему дежурят полицейские и военные, которые измеряют температуру у прибывающих в город, пишет ТАСС.
Кроме того, с сегодняшнего дня в Грузии открываются все виды розничных и оптовых магазинов, которые имеют вход с улицы и не торгуют одеждой и обувью, пишет "Sputnik-Грузия".
Согласно данным, опубликованным по состоянию на 11.00 мск на правительственном сайте stopcov.ge, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 638, из них 317 человек выздоровели.
К 11.20 мск 10 мая общее число инфицированных в Грузии выросло за сутки на девять и составило 635.
Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".