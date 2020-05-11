Грузинский военнослужащий в защитной маске. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

11 мая 2020, 11:00

Сняты ограничения на въезд в Тбилиси

Столица Грузии, которая была закрыта из-за эпидемии коронавируса, сегодня открылась для въезда и выезда, объявило правительство страны. За сутки в Грузии зарегистрировано три новых случая заражения COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", власти Грузии 27 апреля начали поэтапное снятие ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. На первом этапе были разрешены поездки на легковых машинах и такси, сняты ограничения на интернет-торговлю и доставку продуктов. 5 мая был начат второй этап, в рамках которого открылся въезд в Кутаиси и Батуми. Кроме того, в стране возобновили работу автомойки, автосервисы, стройкомпании и пункты ремонта бытовой техники.

На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на Южном Кавказе и юге России. О динамике распространения вируса, в том числе в Грузии, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Столица Грузии, которая была закрыта с 15 апреля, сегодня открылась для въезда и выезда, сообщила сотрудница пресс-службы администрации правительства Грузии. "Все въезды и выезды из Тбилиси открыты с 06.00 (05.00 мск). Автомобили без проблем передвигаются как из города, так и в город", - сказала она.

По ее словам, на въездах в Тбилиси по-прежнему дежурят полицейские и военные, которые измеряют температуру у прибывающих в город, пишет ТАСС.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Грузии открываются все виды розничных и оптовых магазинов, которые имеют вход с улицы и не торгуют одеждой и обувью, пишет "Sputnik-Грузия".

Также будут открыты все виды производства, сообщил премьер-министр Георгий Гахария. "Благодаря ежедневным ответственным действиям и труду наших граждан и врачей, мы можем ускорить открытие определенных секторов, также, как мы ускорили на неделю раньше открытие строительства и всех видов производства, связанных со строительством. Это дает нам возможность сократить разрывы между открытиями и открыть некоторые секторы раньше. Другими словами, сегодня мы можем объявить, что откроем все виды производства с понедельника, 11 мая", - приводит его слова издание.

Согласно данным, опубликованным по состоянию на 11.00 мск на правительственном сайте stopcov.ge, число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 638, из них 317 человек выздоровели.

К 11.20 мск 10 мая общее число инфицированных в Грузии выросло за сутки на девять и составило 635.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Грузии анонсировали план поддержки бизнеса после режима ЧП", "Рынки Грузии не смогли возобновить торговлю после смягчения карантина", "Правозащитники призвали власти Грузии помочь уличным торговцам".

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