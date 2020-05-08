Власти Грузии анонсировали план поддержки бизнеса после режима ЧП

08 мая 2020, 07:59

Правительство Грузии разрабатывает план по восстановлению экономики после режима ЧП, сообщила глава Минэкономики Натия Турнава. Предприниматели пожаловались на отсутствие покупателей после снятия ограничений, а местные жители отметили заметный рост цен на продукты.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии с 27 апреля начали поэтапное снятие ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса. План по снятию ограничений включает в себя шесть этапов, 5 мая в стране был введен второй этап, в рамках которого был открыт въезд в Кутаиси и Батуми. Ранее, 24 апреля, премьер-министр Грузии Георгий Гахария представил план экономической помощи бизнесу и населению в период пандемии. Правозащитники раскритиковали антикризисный план и посоветовали правительству максимально упростить способы получения социальных выплат для нуждающихся.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, с 31 марта введен комендантский час. С 15 апреля были закрыты въезд и выезд в крупнейшие города страны, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Правительство анонсировало меры поддержи для бизнеса

Власти Грузии пообещали оказать поддержку туристическим компаниям для восстановления после карантина по коронавирусу. В частности, все гостиницы, с оборот менее 20 млн лари в год (6,2 млн долларов), получат субсидию в 80 процентов на первые 5 млн лари (1,6 млн долларов) кредита в банке. " Практически, это более 95 процентов объектов гостиничной инфраструктуры. Мы также поможем и просубсидируем их участие в туристических выставках, что очень скоро станет актуальным и поможет нашим туристическим объектам вынести новый туристический имидж Грузии на мировой рынок", – процитировало 7 мая министра экономики Грузии Натию Турнава издание "Грузия Online".

Турбизнес Грузии на 2020 год будет освобожден от ряда налогов, а для иностранцев будет создан безопасный туризм в условиях коронавируса. "Мы сделаем это путем создания безопасных коридоров на сухопутных границах с соседними странами, а также путем создания возможностей для безопасных туристический коридоров", – сказала Турнава.

С 11 мая Грузия введет очередной этап по снятию ограничений, в рамках которого откроются все виды производств и большинство объектов торговли, с 1 июля страна откроется для туристов. "С 11 мая мы откроем все виды производства. (…) Кроме того, мы откроем все типы розничных и оптовых магазинов, которые имеют вход с улицы и не торгуют одеждой и обувью. Это не касается моллов ", – сказал 7 мая в эфире грузинского телеканала "Общественный вещатель" премьер-министр Грузии Георгий Гахария, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Крайне важно своевременно открыть границы, считает председатель Ассоциации туризма Грузии Талия Квачантирадзе. "Критическим является вопрос воздушного движения и открытия границ, который позволит сектору как можно скорее начать бизнес. Туризм движется в совершенно новую реальность. Так сказать, это совершенно новый вызов в постпандемический период", – сказала 7 мая в эфире грузинского телеканала "Рустави-2" Талия Квачантирадзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Другие представители бизнеса также поддержали планы властей. "Позитивно, что сектор открывается. Естественно, это повлияет на бизнес и это хорошо, что нам была предоставлена возможность реализовать его. Субсидирование позволят предприятиям сохраниться", – сказала 7 мая в эфире грузинского телеканала "Рустави-2" директор KMS Georgia Maйя Церетели, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

"То, что было объявлено, и то, что представил премьер-министр, являются только началом плана. Конечно, его необходимо улучшить. В целом, это позитивно. Некоторые дополнительные меры являются приемлемыми, потому что я не думаю, что через полгода мы выйдем из кризиса", – сказал 7 мая в эфире грузинского телеканала "Рустави-2" владелец винодельни Chateau Mere Георгий Пирадашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Антикризисный план властей включает в себя переобучение гидов. "Одним из пунктов этого антикризисного плана является пункт обучения, а это означает, что в посткризисный период все люди, занятые в этом секторе, включая, конечно, руководство, должны действовать в соответствии с рекомендациями. Мы все еще работаем над этим", – сказал 7 мая в эфире грузинского телеканала "Рустави-2" председателя Ассоциации гидов Грузии Вахтанг Баркалай, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Предприниматели Тбилиси пожаловались на трудности после снятия ограничений

В Тбилиси 7 мая открылся овощной рынок по улице Хизанишвили, из-за ситуации по коронавирусу, на работу вышла только половина торговцев. Предприниматели пожаловались на сложности с закупкой товара. "Я принесла сегодня зелень, потому что сама живу в Тбилиси, у меня есть огород, я там выращиваю. А другие торговцы везут зелень из Марнеули, Гардабани", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" продавщица Зульфия.

Некоторые другие торговцы пожаловались на отсутствие покупателей. "Нам не запрещали торговать, просто нет клиентов и нет товара. Одно дело то, что мы не можем завезти мясо из регионов. А другое то, что в городе не работает транспорт, клиентов на базар приезжает мало", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" торговец мясом Бадри.

Власти Грузии из-за эпидемии коронавируса запретили движение легковых автомобилей, за исключением перевозки грузов и машин компаний, работа которых не запрещена, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жители пожаловались на подорожание продуктов

По сравнению с началом апреля, цены на рынке повысились почти на все товары. Цена картофеля на 7 мая составила 1,8 лари (0,6 доллара), тогда как перед закрытием она составляла 1,5 лари (0,5 доллара). Стоимость сыра сулугуни составила 17 лари (5,3 доллара) за килограмм, тогда как до карантина была 15 лари (4,7 доллара). Цена имеритинского сыра возросла с 10 лари (3,1 доллара) до 12 лари (3,7 доллара). Цена на яблоки поднялась с 2,5 лари (0,8 доллара) до 5 лари (1,6 доллара), передал корреспондент "Кавказского узла".

"Мы все надеялись, что фрукты подешевеют, а они оказались на таком же уровне, как и в супермаркетах", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница тбилисского района Глдани Медея.

"Нереально дорого. Я пришел купить картошку, но как оказалось, она стала дороже чем в магазине", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Тбилиси Нодар.

Некоторые другие горожане пожаловались, что не могут добраться до рынка. "Рынок находится в нашем районе, но мне добираться до него пешком пять километров. И сколько я смогу донести оттуда, двадцать килограммов тащить на себе? Остается брать такси, а в условиях, когда у людей нет денег и негде зарабатывать, это нереально", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Тбилиси Мария Ломия.

"Мне далеко спускаться к рынку, примерно три километра с горы. Раньше можно было на маршрутке добраться. А сейчас неизвестно когда запустят общественный транспорт", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Русудан Нигозишвили.

"Кавказский узел" писал, что в Грузии возобновили работу аграрные рынке открытого типа. В частности, открылся центральный рынок в Тбилиси. Остальные рынки в Тбилиси не работают. "Кавказскому узлу" не удалось выяснить когда откроются рынки на Дидубе, в районе Навтлуги и в районе Самгори. Администрация рынков не ответила на телефонные звонки.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".