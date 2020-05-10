Девять новых случаев COVID-19 зафиксированы в Грузии

10 мая 2020, 16:53

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Грузии выросло до 635, из них 309 человек уже выздоровели.

Как писал "Кавказский узел", в 9 мая число заражений COVID-19 в Грузии достигло 626, излечились 297 пациента.

По числу инфицированных к 9 мая и за период эпидемии на Южном Кавказе лидировала Армения, где зарегистрированы 3175 заболевших. Всего в регионе 6257 зараженных. На главной странице "Кавказского узла" в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Грузии выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных составило 635, говорится на правительственном сайте stopcov.ge по состоянию на 11.20 мск сегодня.

Выздоровело с начала эпидемии 309 человек, 10 умерли. В стационарах лечатся 452 пациента, на карантине находятся 4717 человек, отмечается в сообщении.

Два новых случая коронавируса зарегистрированы в муниципалитете Тетрицкаро, который закрыт на карантин с 26 апреля. Общее число зараженных коронавирусом в Тетрицкаро увеличилось до 49, сообщил «Общественный вещатель Грузии», эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Новый случай заражения подтвержден у жителя села Мушавани муниципалитета Болниси, где с 25 апреля действует строгий карантинный режим, сообщил телеканал. На сегодняшний день число подтвержденных случаев коронавируса в Болниси увеличилось до 121, 25 из них выздоровели, трое умерли.

Два района региона Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами, закрыты на жесткий карантин с конца марта. Ограничения вызывают недовольство местных жителей. 1 мая попытка увезти в больницу десять жителей закрытого на карантин села Мушевани Болнисского района привела к столкновению их односельчан с полицией и врачами.

Десятый день случаи заражения не фиксируются в Аджарии: все 246 тестов, проведенных за стуки в батумских лабораториях, оказались отрицательными, сообщило Министерство здравоохранения Аджарии. В клинике «Медальфа» в Батуми проходят лечение 15 пациентов, двое из них находятся в реанимации, один - в критическом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, сказала журналистам директор клиники Инга Хозреванидзе.

Из общего числа зараженных в Грузии - 72 врача, сообщил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе.