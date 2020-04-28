28 апреля 2020, 23:28

Шесть отделений больницы на Ставрополье закрыты на карантин

269 пациентов и врачей больницы в Невинномысске изолированы из-за вспышки коронавируса, сообщил мэр Михаил Миненков.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 28 апреля на Ставрополье от коронавируса скончались еще два пациента, общее число умерших достигло девяти. Количество зараженных возросло до 491.

К 28 апреля число умерших пациентов с коронавирусом в Северо-Кавказском федеральном округе выросло на одного в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Чечне. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и мерах по борьбе с ним говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Постановлением Роспотребнадзора сегодня шесть отделений в городской больнице города Невинномысска взяты на карантин", - написал сегодня на своей странице в Instagram мэр Михаил Миненков.

По его словам, в изоляции находятся 169 пациентов, а также медицинский персонал больницы, пояснил глава города. Всего изолированы 269 человек, отметил Миненков. Количество пациентов больницы, у которых был выявлен коронавирус, не уточняется. 

Всего в городе остаются 25 заразившихся коронавирусом, 548 человек остаются под наблюдением из-за угрозы коронавируса, отметил он.

На сайте Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю информации о закрытии отделений больницы нет по состоянию на 23.20 мск сегодня.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"26 новых случаев заражения выявлены на Ставрополье", "Врач умер от коронавируса на Ставрополье", "268 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в СКФО за сутки".

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