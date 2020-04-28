Шесть отделений больницы на Ставрополье закрыты на карантин

28 апреля 2020, 23:28

269 пациентов и врачей больницы в Невинномысске изолированы из-за вспышки коронавируса, сообщил мэр Михаил Миненков.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 28 апреля на Ставрополье от коронавируса скончались еще два пациента, общее число умерших достигло девяти. Количество зараженных возросло до 491.

К 28 апреля число умерших пациентов с коронавирусом в Северо-Кавказском федеральном округе выросло на одного в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Чечне. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и мерах по борьбе с ним говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Постановлением Роспотребнадзора сегодня шесть отделений в городской больнице города Невинномысска взяты на карантин", - написал сегодня на своей странице в Instagram мэр Михаил Миненков.

По его словам, в изоляции находятся 169 пациентов, а также медицинский персонал больницы, пояснил глава города. Всего изолированы 269 человек, отметил Миненков. Количество пациентов больницы, у которых был выявлен коронавирус, не уточняется.

Всего в городе остаются 25 заразившихся коронавирусом, 548 человек остаются под наблюдением из-за угрозы коронавируса, отметил он.

На сайте Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю информации о закрытии отделений больницы нет по состоянию на 23.20 мск сегодня.