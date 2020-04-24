26 новых случаев заражения выявлены на Ставрополье

24 апреля 2020, 10:38

Число случаев инфицирования коронавирусом в Ставропольском крае возросло до 358. Состояние девяти пациентов оценивается как тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля в Ставропольском крае скончался пятый пациент с коронавирусом, а общее число зараженных возросло до 332.

"За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была выявлена еще у 26 человек. Таким образом, за все время в Ставропольском крае зарегистрировано 358 случаев заболевания. В том числе у 40 детей. В тяжелом состоянии сейчас находятся 9 пациентов. В состоянии средней степени тяжести - 53. Выздоровели 50 пациентов. Пятерых заболевших спасти, к сожалению, не удалось", - говорится в сегодняшнем сообщении на странице губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в Instagram.

По его данным, случаи заболевания коронавирусом отмечены в Александровском,

Андроповском, Арзгирском, Буденновском, Грачевском, Кочубеевском, Красногвардейском, Курском, Левокумском, Новоселицком, Предгорном, Степновском, Туркменском и Шпаковском районах, в городских округах - Благодарненский, Георгиевский, Изобильненский, Ипатовский, Кировский, Минераловодский, Нефтекумский, Новоалександровский, Советский. Зараженные зарегистрированы также в Ставрополе, Железноводске, Кисловодске, Невинномысске и Пятигорске, отмечено в сообщении губернатора.

Первый случай заражения коронавирусом на Ставрополье был зарегистрирован 19 марта. 8 апреля в крае была зафиксирована первая смерть зараженного, а к 20 апреля скончались четыре человека, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных в регионах на юге России и Южном Кавказе.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".