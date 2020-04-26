Грозненцы сообщили о трудностях из-за перекрытых улиц

26 апреля 2020, 14:08

Из-за ремонта подземных коммуникаций несколько улиц в центре Грозного перекрыты. Людям в условиях карантина стало сложнее успеть совершить покупки за отведенное властями время, рассказали грозненцы.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля коронавирус был выявлен у 22 жителей Чечни, и общее число зараженных достигло 387. С 13 апреля людям запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь шесть часов в неделю.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В связи с заменой коммуникаций перекрыто движение транспорта на части улицы имени Н. Назарбаева, сообщила 24 апреля мэрия Грозного. "Коммунальщики обещают в короткие сроки восстановить асфальтовое полотно. Также будет ограничено движение [...] на улице Индустриальной - от пересечения улицы Башаева до круга Андреевской долины, с перекрытием всех пересечений и проездов", - говорится в объявлении, размещенном на сайте мэрии.

"Выезжать куда-то нам разрешается только на два часа три раза в неделю, а дорога закрыта. Приходится пешком выходить на следующую улицу и брать такси", - пожаловался сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Ибрагим.

"Люди пешком ходят в магазины и аптеки, хотя проще было на машине ездить, и времени на это уходило меньше, и лишних расходов не было", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" другой местный житель Мовсар.

С аналогичной проблемой столкнулась жительница Грозного Хеда. "Перекрыли часть нашей улицы, так что на машине не проехать... За продуктами теперь приходится пешком ходить, а это несколько кварталов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Рабочие на этих улицах меняют подземные коммуникационные линии, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии Грозного. "Движение автотранспорта ограничено с 23-го числа до завершения всех проводимых работ", - сообщил он.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".