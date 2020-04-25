Муфтият Чечни рекомендовал совершать намазы в кругу семьи

25 апреля 2020, 11:51

Наступление священного для мусульман месяца Рамадан не привело к отмене ограничений на посещение мечетей в Чечне. Намазы следует совершать в кругу семьи, заявили в Духовном управлении мусульман Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 марта муфтий Чечни Салах Межиев призвал местных жителей не посещать пятничные молитвы и не проводить многолюдные свадьбы и поминки, отметив, что их "необходимо проводить в кругу семьи и как можно с меньшим участием людей". Вынужденные пропуски пятничных намазов, посещать которые считается обязанностью для мусульман, обеспокоили местных жителей. 24 апреля на фоне закрытия мечетей начался священный месяц Рамадан.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В этом году Рамадан завершится 23 мая, перед праздником Ураза-байрам. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и Ураза-байраме.

Несмотря на то, что мечети закрыты для рядовых верующих, имамы их посещают, отметили в Духовном управлении мусульман Чечни. "Каждый имам ежедневно пять раз в день совершает азан (призыв на молитву. - Прим. "Кавказского узла"), молимся тоже в мечети. Кроме того, в мечетях у нас ежедневно читается Коран. Также имамы задействованы в процессе раздачи продовольственной помощи нуждающимся, что организовано руководством республики и фондом имени Ахмат-хаджи Кадырова", - сообщили в муфтияте Чечни.

Верующим рекомендовано совершать дома не только ежедневный пятикратный намаз, но и таравих-намаз - дополнительные молитвы, которые во время Рамадана совершаются каждую ночь и являются особенностью этого периода мусульманского календаря. "Месяц Рамадан в этом году пришелся на сложное время, когда из-за угрозы распространения эпидемии пришлось закрыть мечети, и действуют другие ограничения, связанные с совершением различных религиозных обрядов. С учетом ситуации верующим следует совершать таравих-намаз дома, в кругу своей семьи", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Духовного управления Чечни.

Обычно таравих-намаз совершается коллективно, в мечетях, отметил представитель чеченского духовенства Магомед. "Конечно, предпочтительнее было бы совершать его в мечети, но они у нас закрыты из-за коронавируса, поэтому следует совершать его дома. Его можно совершать как с членами семьи, так и индивидуально", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла". Магомед отметил, что минувшей ночью совершил первый в этом году таравих-намаз вместе с членами семьи, которые также соблюдают пост.

Верующие рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что стараются максимально придерживаться обрядов, связанных с Рамаданом. "Таравих-намаз вчера ночью совершили в доме моего брата - он живет по соседству, вместе с сыновьями и племянниками. Также прочитали мавлид. Обычно в этот месяц я обязательно один-два раза собирал мюридов для чтения мавлида и совершения коллективного зикра, но сейчас от этого пришлось воздержаться. Надеюсь, в ближайшую неделю-две карантин отменят, и тогда можно будет сделать большой мавлид и зикр", - сказал житель Грозного Султан.

"Вообще-то я рассчитывал, что мечети откроют в связи с началом Рамадана, чтобы хоть пятничный намаз провести, но этого не случилось. Таравих-намаз тоже пришлось совершать дома. В войну нам тоже приходилось молиться не в мечетях, но на таравих каждый вечер собирались то у одного, то у другого мюрида, и намазы совершали все вместе. Теперь и друг к другу ходить нельзя, каждый у себя дома сидит и молится по отдельности. Получается, что сейчас ситуация хуже, чем была в две войны", - отметил другой местный житель, Адам.

Ранее пользователь Instagram vahakotiev раскритиковал призыв муфтия Чечни молиться дома. "Как же хорошо, что я не живу в Чечне <...>! Это натуральное издевательство!" - написал он. "Народ поддерживает действия, совершающиеся ради его безопасности <...> Хорошо, что я живу в Чечне, и для меня созданы все условия, чтобы обезопасить и меня, и мою семью, и всех жителей этой республики!" - возразил ему пользователь svetloe_ryadom в комментариях к публикации на странице Салаха Межиева от 9 апреля. Комментарий svetloe_ryadom собрал 11 "лайков".

Число случаев заражения коронавирусом в Чечне к 24 апреля достигло 365, умерли шесть человек, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется онлайн-карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".