18 апреля 2020, 15:36

Число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось до 114

22 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Кабардино-Балкарии за сутки. Всего в республике подтверждены 114 случаев инфицирования.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля в Кабардино-Балкарии были зафиксированы 23 новых случая заражения COVID-19, общее число инфицированных достигло 92.

О первых двух случаях заражения в Кабардино-Балкарии власти объявили 21 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Общее число зараженных в Кабардино-Балкарии на сегодняшний день составило 114. В больницах находятся 52 пациента с коронавирусом. Шесть человек помещены в реанимацию, четверо из них - на аппарате искусственной вентиляции легких. За период эпидемии всего выздоровели восемь человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в оперативном штабе республики.

По данным штаба, 73 зараженных, в том числе восемь детей, переносят болезнь в бессимптомной форме и находятся дома под наблюдением врачей. На обсервации - пять человек, 981 - на карантине. При этом за минувшие сутки 60 человек были сняты с карантина, отметили в оперативном штабе.

17 апреля в Кабардино-Балкарии впервые был привлечен к ответственности нарушитель карантинного режима. По информации штаба, житель Баксанского района приехал из Москвы и должен был находиться на домашнем карантине в течение 14 дней. Однако 17 апреля он на машине выехал из Баксанского района и поехал в сторону Нальчика. Машину зафиксировали видеокамеры системы "Безопасная республика". Мужчину остановили сотрудники ДПС вместе с участковым. В отношении него составлен административный протокол. Нарушитель направлен на 14 дней в больницу для наблюдения, отметили в штабе.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина приведена в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Кабардино-Балкарии объявили о налоговых льготах для малого бизнеса", "Пользователи соцсети раскритиковали нарушителей карантина в Кабардино-Балкарии", "Специалисты разъяснили порядок принудительной госпитализации в Кабардино-Балкарии".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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