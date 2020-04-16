Специалисты разъяснили порядок принудительной госпитализации в Кабардино-Балкарии

16 апреля 2020, 20:40

У жительницы Кабардино-Балкарии, принудительно госпитализированной по иску Роспотребнадзора, отрицательный результат теста на коронавирус, но она контактировала с больным, сообщила представитель ведомства. Принудительная госпитализация заболевшего оправданна, считает адвокат Калой Ахильгов.

Как писал "Кавказский узел", житель Кабардино-Балкарии с подозрением на коронавирус отказался ложиться в больницу и был госпитализирован по решению суда. 16 апреля в республике были зафиксированы 19 новых случаев заражения коронавирусом, и общее число заболевших в Кабардино-Балкарии достигло 69.

С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки, работали только продуктовые магазины и аптеки. С 14 по 19 апреля приостановлена работа станций техобслуживания, магазинов автозапчастей, автомоек и парикмахерских, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

За последние сутки в Кабардино-Балкарии госпитализированы 17 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщила представитель республиканского Минздрава Лилия Шомахова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Шомаховой, пять пациентов в состоянии средней степени тяжести помещены в новый госпиталь на 230 коек, открывшийся на базе больницы №1. Эти пациенты не нуждаются в искусственной вентиляции легких. Еще 12 пациентов помещены в госпиталь особо опасных инфекций на базе инфекционной больницы Республиканского центра профилактики и борьбе со СПИД: шестеро из них в реанимации, трое - в крайне тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, рассказала представитель ведомства.

Все новые пациенты ранее находились под наблюдением в условиях самоизоляции дома, их госпитализировали после положительных результатов тестирования на коронавирус, пояснила Шомахова.

Все анализы на коронавирус сейчас производятся в Кабардино-Балкарии. "В республике есть две лаборатории: одна в подразделении Роспотребнадзора, при санитарно-эпидемиологической станции, другая - в Медицинском консультативно-диагностическом центре (МКДЦ) КБР. Тестируют в первую очередь контактных, то есть тех людей, которые контактировали с зараженными и у которых имеются симптомы ОРВИ - повышенная температура, сухой кашель", - объяснила сотрудница Минздрава.

Роспотребнадзор может отправить анализы для дополнительного подтверждения в лаборатории за пределами республики, но Минздрав РФ уже рекомендовал принимать во внимание результаты первых тестов, проведенных в региональных лабораториях, а также клинико-рентгенологическую картину болезни пациента. "На основании этого уже назначается лечение", - отметила Шомахова.

Пациентка с пневмонией, которую принудительно госпитализировали по решению суда, доставлена в ночь на 15 апреля в госпиталь особо опасных инфекций. "С иском выступал Роспотребнадзор. Причиной обращения в суд было то, что пациентка должна была соблюдать карантин ввиду контактов с человеком, у которого уже выявили COVID-19. Кроме того, клинико-рентгенологическая картина указывала на наличие коронавирусной инфекции, но результат теста на коронавирус отрицательный", - сказала она.

Представитель Роспотребнадзора Мадинат Хацукова подтвердила, что ведомство выступало истцом в административном деле по принудительной госпитализации пациентки с пневмонией, так как у нее были клинические и эпидемиологические показания для обязательной госпитализации.

"У неё пневмония и был контакт с зараженным коронавирусом человеком. Этого достаточно, чтобы её изолировали и лечили, потому что она представляет опасность для окружающих. Сейчас её изолировали в инфекционном госпитале", - пояснила Хацукова корреспонденту "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что диагноз COVID-19 сейчас ставится не только по результатам тестирования или анализов на коронавирус. "Если в регионе имеются уже подтвержденные случаи заболевания, то ставится диагноз и по клинической картине, эпидемиологически (контакт с инфицированным) и лабораторно", - сообщила Хацукова.

Действия Роспотребнадзора по принудительной госпитализации пациента законны и обоснованны даже при отсутствии положительных анализов на коронавирус, считает адвокат Калой Ахильгов.

"Со 2 апреля действуют серьезные изменения в законодательстве, которое регулирует отношения в санитарно-эпидемиологической сфере. Во вновь установленных правилах санэпиднадзора есть такие положения, что, если человек контактировал с зараженным либо приехал из-за границы РФ, то он обязан изолироваться по требованию ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В соответствие с этим, если эта женщина болеет, и есть подозрения на коронавирус, то имеются основания её принудительно госпитализировать", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, существует норма, разрешающая Роспотребнадзору выносить постановление о принудительной госпитализации.

"Если человек не согласен, то решение выносит суд по административному производству. Оспорить это решение впоследствии можно, но учитывая, что женщина уже болеет, и учитывая, что симптомы пневмонии и COVID-19 практически одни и те же, аргументация Роспотребнадзора, скорее всего, будет подтверждена судом при обжаловании", - сказал он.

По словам Ахильгова, другие меры воздействия или наказания пациентке не грозят. "Уголовная ответственность может наступать только в том случае, если человек, заведомо зная о своей болезни, заразил других людей с тяжелыми для них последствиями", - отметил Калой Ахильгов.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".