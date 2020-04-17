Порицание семьи Тепсуркаевых подчеркнуло догматизм чеченских чиновников

17 апреля 2020, 19:00

Чеченские чиновники действовали по привычному алгоритму и не учитывали влияния эпидемии на жизнь людей, когда отреагировали на просьбу Зары Тепсуркаевой о помощи публичным унижением ее семьи, предположили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля в эфире ЧГТРК "Грозный" жительница села Гехи Урус-Мартановского района Зара Тепсуркаева раскаялась за просьбу к Рамзану Кадырову о помощи. Глава района Валид Абдурешидов, посетив Тепсуркаевых, указал, что семья должна заниматься огородничеством, чтобы решить проблему с продуктами. При этом чиновники все же передали семье продукты, подчеркнули авторы телесюжета.

Режим карантина, введенный из-за угрозы распространения коронавируса, дал властям Чечни возможность регулярно отчитываться о благотворительных акциях фонда имени Ахмата Кадырова. Так, за 10 дней - с 30 марта по 8 апреля - республиканское ИА "Чечня сегодня" опубликовало по меньшей мере пять отчетов о помощи фонда Кадырова жителям региона, в том числе раздаче продуктов. ЧГТРК "Грозный" 7 и 8 апреля опубликовала четыре сюжета с благодарностями людей за продуктовые наборы. Некоторые пользователи Instagram сочли благотворительность фонда показной.

История с извинением Тепсуркаевой свидетельствует о том, что в Чечне, как и в других регионах России, наблюдается "разрыв между властью и её уровнем жизни и уровнем жизни населения", считает политолог из Иркутска Сергей Беспалов.

В частности, многие чиновники плохо представляют себе образ и уровень жизни обычного обывателя, способы их получения доходов, указал Беспалов. "Считают, наверное, что откуда-то из воздуха у людей деньги появляются. [...] И то, что многие представители власти не общаются с народом, и приводит к такого рода ситуациям из разряда: "Нет хлеба - пусть едят пирожные", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Чечни продолжают действовать по привычному шаблону, указал эксперт Института имени Гайдара Сергей Жаворонков. "[Руководство республики] пытается заставить чеченцев молчать примерно в том же режиме, как это происходило в советские времена, когда любая критика властей была запрещена", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни регулярно подвергаются порицанию и просят прощения, в том числе в эфире республиканского телеканала, за критику в адрес властей, за неподобающее поведение и за публикации в интернете. Люди приносят извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в обновляемой "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Однако российское законодательство не позволяет запретить критику губернатора, поэтому в Чечне "используются неформальные методы воздействия", добавил Жаворонков. "То, что это не соответствует правовым или моральным нормам современного общества, Кадырова не волнует - он живет по понятиям тех времен, когда были, как выражаются его чиновники, "падишахи", - сказал он.

Государственный аппарат в целом - бюрократический и неповоротливый, сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор Центра политической информации Алексей Мухин, абстрагировавшись от ситуации в Чечне. В частности, по его словам, сделать выводы о том, как отреагировали регионы на предложение Владимира Путина выделить 200 миллиардов региональным бюджетам, можно будет только по итогам распределения этих денег.

15 апреля Владимир Путин предложил направить регионам дополнительно 200 миллиардов рублей "на обеспечение устойчивости их бюджетов". Эти деньги, по словам президента, регионы могут "направлять на реализацию своих мер поддержки занятости и деловой активности, на выплаты пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям", сообщил в тот же день ТАСС.

"А это не раньше мая. Сейчас делать какие-то прогнозы и пытаться повесить на власть какие-то ярлыки - значит способствовать дополнительно распространению паники. Что в условиях пандемической опасности чревато плохими последствиями", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Мухин.

С тем, что чиновники действуют по привычному алгоритму без оглядки на изменившуюся ситуацию, согласен и директор 2L PR Agency Александр Лихтман. "У всех есть свои инструкции, регламенты и принципы работы, но в исключительной ситуации нет достаточной координации", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Лихтман.

Пока нет оснований утверждать, что какие-либо действия чиновников направлены на то, чтобы списать социальные проблемы на пандемию, добавил он.

О динамике распространения вируса на юге России и Южном Кавказе, а также о принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных в этих регионах.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".